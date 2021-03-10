"Укрзализныця" изменила график курсирования и приостановила движение поездов в Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях, который попали в "красную зону" карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Начиная с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:

№ 6418/6417 Ходоров – Ивано-Франковск – Ходоров;

№ 6425/6426 Стрый – Ивано-Франковск – Стрый;

№ 6431/6434 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,

№ 6437/6438 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск;

№ 6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск;

№ 6403/6404 Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск;

№ 6452/6451 Коломыя – Залещики – Коломыя;

№ 6442/6441 Коломыя – Ворохта – Коломыя;

№ 6472/6471 Коломыя – Вадул-Сирет – Коломыя.

Кроме того, временно приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов – Черновцы – Львов.

В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:

№ 887/888-№890 / 889 Коростень – Винница – Коростень;

№ 877/878 Коростень – Житомир.

Также запрещено высадку и посадку пассажиров на станциях в пределах Житомирской области на региональные поезда:

№ 867 Киев – Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;

№ 868 Жмеринка – Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;

№ 885 Киев – Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

№ 870 Шепетовка – Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

Начиная с 8 марта в Закарпатской области временно приостановлено курсирование поезда № 821/822 Львов – Ужгород – Львов. Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.

Напомним, "Укрзализныця" на этой неделе выполнит спецрейсы в "красную" Закарпатскую область.

Также сообщалось, как в УЗ рассказали о способах попасть в "красные зоны" после прекращения ж/д сообщения с ними.