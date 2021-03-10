"Укрзализныця" приостановила движения поездов в "красные" области. Список
"Укрзализныця" изменила график курсирования и приостановила движение поездов в Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях, который попали в "красную зону" карантина.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Начиная с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:
- № 6418/6417 Ходоров – Ивано-Франковск – Ходоров;
- № 6425/6426 Стрый – Ивано-Франковск – Стрый;
- № 6431/6434 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,
- № 6437/6438 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск;
- № 6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск;
- № 6403/6404 Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск;
- № 6452/6451 Коломыя – Залещики – Коломыя;
- № 6442/6441 Коломыя – Ворохта – Коломыя;
- № 6472/6471 Коломыя – Вадул-Сирет – Коломыя.
Кроме того, временно приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов – Черновцы – Львов.
В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:
- № 887/888-№890 / 889 Коростень – Винница – Коростень;
- № 877/878 Коростень – Житомир.
Также запрещено высадку и посадку пассажиров на станциях в пределах Житомирской области на региональные поезда:
- № 867 Киев – Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;
- № 868 Жмеринка – Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;
- № 885 Киев – Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;
- № 870 Шепетовка – Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.
Начиная с 8 марта в Закарпатской области временно приостановлено курсирование поезда № 821/822 Львов – Ужгород – Львов. Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.
Напомним, "Укрзализныця" на этой неделе выполнит спецрейсы в "красную" Закарпатскую область.
Также сообщалось, как в УЗ рассказали о способах попасть в "красные зоны" после прекращения ж/д сообщения с ними.