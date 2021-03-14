Великий пост начнется в понедельник, 15 марта, когда православные верующие ничего не едят. Календарь поста предполагает различные ограничения в еде в течение 7 недель - в одни дни едят горячие блюда без масла, в другие - сырую пищу, на выходных - горячее с растительным маслом, а весь период действует строгий запрет на мясо, молоко, яйца и рыбу. Пост накануне Пасхи считается самым строгим и завершится 1 мая перед Пасхой.

Кому нельзя поститься?

Учитывая то, что основной целью поста является духовное очищение и молитва, в какой-то мере получается, что в Великий пост можно поститься всем. Главная задача - избавление не только от гастрономических пристрастий, но также обжорства постной едой и других искушений (увеселительных мероприятий, прозябания в соцсетях, ссор, расточительства или скупости, гордости, самолюбия, неумения прощать и помогать ближним). Логично, что если каждый день съедать по несколько плиток даже постного шоколада, то это перестанет быть постом.

Пищевой пост либо отказ от полноценного питания может быть противопоказан беременным и кормящим мамам, детям и подросткам, тем, кто тяжело болеет, имеет противопоказания по здоровью, пожилым людям. Они могут не придерживаться всех показаний, но внести в рацион незначительные ограничения, а основное время посвятить чтению духовной литературы, добрым поступкам и молитве. Это будет крайне полезно.

Что запрещено есть в Великий пост?

Устав запрещает есть мясо, яйца, молочные продукты и даже рыбу. Но его смысл в ограничении себя, а не просто в отказе от пищи животного происхождения. Каждому из нас известно, как нелегко бывает отказать себе в сладком, в дополнительной порции любимого блюда. Еще сложнее приходится в служении Господу. Поэтому гастрономическое воздержание - хоть и важная составляющая поста, но не единственная. Чтобы ум стал ясным, важно не только отказаться от сладостей и деликатесов, но увеселений, ежедневной спешки, сосредоточив внимание на борьбе с грехами и покаянии.

Морить себя голодом в Великий пост точно не стоит, пищевой пост не должен мешать работе, учебе и выполнению ежедневных обязанностей. Также он не направлен на то, чтобы создать человеку лишние проблемы со здоровьем.

Что нельзя делать в пост

За период поста мы должны сосредоточиться на своей духовной жизни, попытаться изменить себя к лучшему, уметь применять церковные правила и заповеди Христа для достижения своих целей.

В период поста нельзя венчаться и жениться, употреблять алкоголь. Супруги по взаимному согласию отказываются от близости и зачатия ребенка. Важно правильно распределять свое время, большую часть уделяя молитве и духовной жизни, и урезая время на развлечения и праздный отдых.

В пост все обиды необходимо простить. Нельзя таить их в сердце. Нужно постараться разрешить старые недоразумения и примириться. Правильно будет сделать это именно сегодня, в Прощеное воскресенье, это последний день перед предстоящим постом.

В пост проводят особые богослужения, которыми нельзя пренебрегать (канон Андрея Критского, литургия Преждеосвященных даров, Пассии и богослужения Страстной недели. Весь пост постящихся сопровождает Покаянная молитва Ефрема Сирина, которую неплохо знать наизусть.

В течение всего периода пасхального поста каждому христианину по возможности необходимо забыть о привычной суете и найти время для маленьких шагов к Господу. Семь недель могут стать теми самыми семью ступенями к Пасхе. Важно провести пост так, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение с чистым сердцем.

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