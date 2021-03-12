В пятницу, 12 марта, день располагается к тому, чтобы анализировать свои ошибки и победы. Чем спокойнее вы будете к этому относиться - тем больше выгод вы сможете увидеть. В целом сегодня лучше провести день спокойно и не рисковать, но некоторым знакам Зодиака кураж наоборот поможет быстрее достигнуть желаемого.

Овны (21.03 - 20.04)

У Овнов день не располагает к авантюрам и риску. Постарайтесь не бросаться в незнакомые омуты, отложите крупные покупки, а важные решения принимайте только, если вы уже предварительно все хорошенько обдумали. Сегодня лучше не экспериментировать с лечением, сменой привычной обстановки.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Пятница может открыть вам собственные темные стороны. Это не значит, что это что-то ужасное, просто какая-то часть вас находилась в тени. Постарайтесь отнестись к этому, как к открытию новой неизведанной территории.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов пятница выдастся хлопотным днем, ведь на выходные запланировано множество дел, для которых нужно подготовить почву. Не исключены деловые поездки на небольшие расстояния. Постарайтесь все же взять небольшую паузу и чередовать работу с отдыхом, так вы в итоге сможете сделать больше.

Рак (22.06 - 22.07)

В последнее время вас могли очень расстраивать окружающие - как из близкого круга, так и просто знакомые. Если тех, кто вас раздражает, стало слишком много - пора задуматься, не кроется ли причина в вас. Возможно вам нужно хорошенько отдохнуть и заняться своими проблемами, тогда и реакции на поведение других будут не такими острыми.

Лев (23.07 - 23.08)

Перед выходными вам придется сражаться с собственными пороками. Обострится ваше уязвимое место. Возможно, это зависть, ревность, осуждение либо страхи. В любом случае темные стороны, которые вы игнорировали, предстанут перед вами в гипертрофированном виде. В этом есть и хорошие новости - теперь вам будет сложно отворачиваться от того, что вас беспокоит и появится шанс разобраться в причинах.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы сегодня будут настоящими баловнями судьбы. Все будет даваться с легкостью, удача и симпатии окружающих будут на вашей стороне. Считайте, что сегодня Вселенная вам улыбается, так что постарайтесь уделить время тому, что дарит вам хорошее настроение.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы встретят пятницу в деловом ритме. Вам удастся подтянуть все "хвосты" и закрыть самые горящие задачи к выходным. Ведь ближайшие два дня вы панируете отдохнуть. Похвальная цель, тем более для этого сложатся все условия.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодняшний день подмешает немного романтики в происходящее. Флирт и любовные настроения будут витать в воздухе. Вам решать - подливать ли масло в разгорающийся огонь или проигнорировать все сигналы и ситуации.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы так усердно трудились в последнее время, что заслужили награду. Они увидят, что трудиться можно меньше, но эффективнее, ведь многое приходилось делать в суете, бросаясь от задачи к задаче. Увидеть, как можно действовать по-другому, получится, если дать немного отдохнуть голове и хоть на пару часов сменить привычную обстановку.

Козерог (22.12 - 20.01)

Одинокие Козероги могут сегодня встретить того, с кем захочется создать семью. Это может быть реальный человек либо придет понимание, с кем вы могли бы быть счастливы. У семейных представителей этого знака Зодиака повышенного внимания сегодня будут требовать дети или вторая половинка.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям закон не писан. Сегодня они могут действовать не по правилам, нарушать устоявшиеся традиции, и получать неожиданно хороший результат. Все это благодаря обострившемуся чутью и интуиции. Так что верьте себе сегодня, даже если вас будут отговаривать от задуманного и предлагать другие варианты.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбам придется пожинать "урожай" допущенных ранее ошибок. Хоть плоды и будут горькими, но вы из тех, кто отвечает и за свои победы и за свои поражения. А свои ошибки вы сможете превратить в точки роста, ведь теперь вы знаете, что нужно действовать по-другому.