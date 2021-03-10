На Донбассе в поселке Михайловка (Золотое-5) начались бои между подразделениями ВСУ и "ЛНР". Об этом сообщается в Telegram-канале бывшего официального представителя так называемой "Народной милиции ЛНР" Андрея Марочко.

По его данным, стороны применяют стрелковое оружие и гранатометы.

"Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов. Напомню в зоне обстрела находится действующая школа", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта глава Офиса президента Украины рассказал о мирном плане по Донбассу, составленный Киевом совместно с Парижем и Берлином, который ждет одобрения с российской стороны. Однако в Москве заявили, что о нем ничего не слышали.

"Страна" подробно разбиралась, почему произошло резкое ухудшение ситуации на Донбассе и стоит ли ждать большего наступления.

Также сообщалось, что Арестович спрогнозировал неизбежное масштабное обострение на Донбассе ближе к лету.