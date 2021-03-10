Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал заявление посла Израиля Джоэля Лиона , который потребовал немедленно отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича. Он считает, что дипломатический представитель стал заложником "советской историографии" и заявил, что решение о переименовании отменять не будет.

Об этом городской мэр написал на своей странице в Facebook.

"Хочу сообщить господину послу и другим людям, которые стали заложниками "советской историографии", конкретные факты, которые документально зафиксированы", написал Надал.

Он напомнил, что в Украинской Повстанческой Армии воевали представители разных народов, а среди лидеров украинских повстанцев были и евреи. В частности, это - Лейба-Ицик Добровский, преданный работник политического отдела УПА, Лазарь и Моисей Орехово-Штейн, которые были украинскими повстанцами и входили в почет известного куренного Коры.

"Свобода народам! Свобода человеку!" - это ключевой лозунг борьбы украинских повстанцев. Украинская Повстанческая Армия и ее главнокомандующий Роман Шухевич воевали не только за свободу украинского народа, но и за свободу других порабощенных и угнетенных народов нацистским и коммунистическим режимами. И евреи тех времен это хорошо понимали. Поэтому присоединялись к УПА, помогали и поддерживали повстанцев", - добавил мэр.

Надал также напомнил, что семья Шухевича с сентября 1942 по февраль 1943 прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг. Позже Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки и переправил ее в безопасное место.

"В целом, по данным Гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали Праведниками мира. Это также подтверждают советские документы и даже документы государства Израиль", - написал Надал.

"Мы можем дискутировать, но решение городского совета Тернополя о присвоении городскому стадиону имени Романа Шухевича не будет отменено. Каждая страна чтит своих героев", - подытожил городской голова.

Напомним, 5 марта в Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию стадиона в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

После этого посол Израиля осудил это решение и потребовал немедленно отменить его.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на осуждение Израиля, заявив, что сохранение Национальной памяти украинского народа - один из основных приоритетов государственной политики. Также в украинском ведомстве добавили, что "дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот".