Бывший народный депутат VII и VIII созывов от "Партии регионов" и "Возрождение" Андрей Шипко стал исполняющим обязанности директора Национального института рака (НИР).

Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

С лета прошлого года Шипко был заместителем директора НИР Александра Яцына.

Как известно, с 2006 по 2014 годы Шипко был членом "Партии регионов". В 2012 году Шипко попал в Верховную Раду как депутат от "Партии регионов".

После Майдана Шипко вышел из партии, в 2015–2019 годах он был членом партии "Возрождение", от которой попал в парламент 8-го созыва.

Кроме того, Андрей Шипко участвовал в конкурсе на пост главы Национальной службы здоровья Украины, но после одного из этапов выбыл из конкурса.

Известно, что олигарх Игорь Коломойский называл Шипко своим другом, а также пророчил ему должность министра здравоохранения в 2019 году.

Напомним, в апреле 2020 года Минздрав назначил нового и.о. главы Института рака Александра Яцына, которого подозревали в плагиате при написании диссертации.