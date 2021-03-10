Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что поставки вакцины американской компании Pfizer Украине ожидаются в ближайшие недели. При этом он добавил, что Киев рассчитывает на помощь Евросоюза.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021".

"С февраля началась вакцинация пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели", - сказал он.

Ермак о вакцинах "Пфайзер" - с 54:28

Напомним, 26 февраля народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Израиль готовит к отправке в Украину 10 млн. доз вакцины от коронавируса Pfizer. По ее словам, вакцина будет отправлена в Украину из США, однако сроки поставок оставались неизвестными.

Вскоре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поставка вакцины Pfizer/BioNTech ожидается в ближайшее время.

На данный момент для вакцинации населения Украины используется препарат индийского производства CoviShield, созданный по лицензии британской компании AstraZeneca.

Также мы сообщали, что Украина одобрила китайскую вакцину Sinovac, первая партия препарата должна поступить в Украину в марте.