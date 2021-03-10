В Киеве полиция разыскивает мужчину, который подозревается в изнасиловании 19-летней девушки. Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.

Об этом сообщил Заместитель главы министерства внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Внимание! Полиции нужна помощью в розыске подозреваемого в жестоком изнасиловании", - написал он.

Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о месте пребывания разыскиваемого, или любыми другими данными, которые помогут выйти на его след, звонить в полицию по спецлинии "102". "Анонимность гарантируется", - добавили в полиции.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел днем ранее - во вторник, 9 марта. В Киеве девушка вызвала такси, но перепутала автомобили и случайно села в машину к двум незнакомым мужчинам, которые отвезли ее в село и изнасиловали. Правоохранители задержали одного из насильников, им оказался 42-летний гражданин Азербайджана. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также мы рассказывали, как в Киеве таксист изнасиловал в лесу пассажирку и после этого отвез ее домой. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.