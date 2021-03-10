В Германии приняли закон, который ограничивает продажу лутбоксов в видеоиграх детям до совершеннолетия. Теперь все игры, в которых есть платные покупки, получат классификацию 18+.

Об этом сообщает издание "European Gaming".

Отметим, что лутбоксы, которые представляют собой платные покупки в видеоиграх, способные улучшить игровые характеристики, давно были предметом споров в разных странах.

В многих играх, таких как FIFA, Overwatch, League of Legends и Hearthstone, лутбоксы часто покупали несовершеннолетние, и ввиду непредсказуемости полученного выигрыша это явление хотели приравнять к азартным играм.

Однако довольно жесткая реакция на это на днях поступила из немецкого бундестага - теперь все игры с платными покупками должны продавать с категорией 18+ на территории Германии.

Так власти хотят обезопасить детей от покупки лутбоксов или "других игровых предметов".

Например, в футбольном симуляторе FIFA 21 от компании EA есть популярный режим "Ultimate Team", в котором существуют внутриигровые покупки. Из-за этого игра может получить категорию 18+, что станет ударом по ее продажам в разных странах.

Для того, чтобы понизить возрастную категорию разработчикам придется отключать любые внутриигровые покупки по умолчанию.

Ранее Британская организация Gambling Health Alliance призвала родителей бойкотировать лутбоксы.

По мнению инициаторов идеи, видеоигры с лутбоксами могут привести к зависимости среди юных геймеров, что заставляет их попрошайничать, брать взаймы и воровать.

В организации выяснили, что каждый шестой геймер (15% из опрошенных 611 подростков в возрасте от 11 до 16 лет) брал деньги у родителей без их ведома. В то же время, каждый десятый респондент без разрешения использовал чужую кредитную карту для покупки лутбоксов.

9% опрошенных заявили, что занимали деньги для покупки призов в играх и не могли их вернуть, а почти четверть участников исследования подтвердили, что потратили на лутбоксы не менее $136.

Справка. Лутбокс (англ. loot box — "коробка добычи") — виртуальный предмет, в компьютерных играх, при использовании которого игрок получает случайные виртуальные предметы различной ценности и назначения, называемые добычей (англ. loot). Спектр этих предметов довольно широк в пределах от простых модификаций внешнего вида персонажа или аватара игрока вплоть до изменяющих ход игры предметов, например, оружия или брони. Часто выглядит как подарочный набор с разными улучшениями.

Лутбокс представляет собой форму монетизации игры, при этом конкретная форма может различаться, то есть игроку могут или предлагаться лутбоксы непосредственно, или он получает лутбоксы в процессе игры, для использования которых требуется приобретать "ключи".

Напомним, в 2019 году мы писали, что в Херсоне 10-летний геймер повесился, когда мама отказалась купить ему новую игру.

Также сообщалось, что в Запорожье суд оштрафовал геймера, который украл аккаунт в игре "World of Tanks".