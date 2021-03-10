В командовании вооруженных сил США предполагают, что Китай ускоряет свои попытки вытеснить американские военные силы в Азии, а в течение ближайших шести лет Пекин может захватить Тайвань.

Об этом пишет The Guardian.

Американский адмирал, командующий военных сил США Азиатско-Тихоокеанского региона Филипп Дэвидсон заявил, что Китай хочет забрать у США роль глобального лидера до 2050 года.

"Я переживаю, что Китай ускоряет свои попытки вытеснить США и нашу руководящую роль в международном порядке, основанном на правилах уже к 2050 году", - сказал Дэвидсон.

По его мнению, захват Тайваня является одной из амбиций Пекина по этому поводу. Поэтому угроза вторжения Китая на остров проявится в ближайшие шесть лет. Дэвидсон заявил, что расширение военных активов Китая в регионе рискует создать "неблагоприятную" ситуацию для США, ослабив американские военные силы.

"Мы накапливаем риск, который может подбодрить Китай в одностороннем порядке изменить статус-кво до того, как наши силы смогут дать эффективный ответ. Очень трудно понять реальные военные намерения Китая, но единственное, что можно сказать точно - Пекин настроен агрессивно", - сказал адмирал.

Отметим, что Тайвань отделился от материкового Китая в конце гражданской войны в 1949 году. Властная китайская коммунистическая партия в Пекине никогда не управляла Тайванем, но считает остров частью Китая, которую она отвоюет силой, если это будет необходимо. Руководство Тайваня и большинство его населения отвергают идею, что остров является частью Китая, а напряженность между странами в последнее время растет.

Аналитики расходятся в своих прогнозах относительно реального военного конфликта. Однако Пекин сейчас также использует торговое и дипломатическое влияние для изоляции Тайваня.

Напомним, в начале года в канцелярии КНР заявили, что Пекин может применить силу в ответ на иностранное вмешательство и тайваньский сепаратизм.

Также мы писали о том, что США отменили ограничения на сотрудничество с Тайванем, действовавшие с 1979 года.