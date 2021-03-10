Двое мужчин погибли и еще трое травмированы в результате взрыва гранаты на Донбассе в городе Снежное, который находится на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД ДНР".

По предварительным данным, перед происшествием компания распивали спиртные напитки. А в разгар застолья 45-летний хозяин домовладения достал гранату и выдернул из нее чеку.

Погибли мужчины 1958 и 1980 года рождения. Трое выживших после взрыва гранаты, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Напомним, что в среду, 10 марта, утром два человека погибли при взрыве гранаты в квартире многоэтажки в Бердянске.

Также мы сообщали, что в Донецке могут казнить жителя Тореза, взорвавшего своего ребенка гранатой.