В "ДНР" во время застолья хозяин взорвал гранату, погибли двое мужчин
Двое мужчин погибли и еще трое травмированы в результате взрыва гранаты на Донбассе в городе Снежное, который находится на неподконтрольной Украине части Донбасса.
Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД ДНР".
По предварительным данным, перед происшествием компания распивали спиртные напитки. А в разгар застолья 45-летний хозяин домовладения достал гранату и выдернул из нее чеку.
Погибли мужчины 1958 и 1980 года рождения. Трое выживших после взрыва гранаты, получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Напомним, что в среду, 10 марта, утром два человека погибли при взрыве гранаты в квартире многоэтажки в Бердянске.
Также мы сообщали, что в Донецке могут казнить жителя Тореза, взорвавшего своего ребенка гранатой.
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