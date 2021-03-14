14 марта на православном календаре Прощеное воскресенье.

В понедельник, 15 марта, начинается Великий пост. Он завершится 1 мая накануне светлой Пасхи. К ним воцерковленные люди начинают готовиться уже сейчас.

Важнейшее качество человека, живущего по Божьим законам - умение прощать. Об этом много раз упоминается в Евангелие.

На Прощеное воскресенье люди по традиции отправляют друг друг трогательные открытки, в которых просят их простить. Это добрая традиция, но просто извиниться недостаточно.

Самое главное сегодня - простить людей внутри себя. Таить обиду, злиться - это неконструктивный путь, который может завершиться полной утратой веры в дальнейшем.

Священнослужители на Прощенное воскресенье советуют помолиться о всепрощении. До тех пор, пока душа полностью не очистится от гнева и отчаяния. Этому учит нас Спаситель.

Высокие жизненные принципы Иисуса Христа ложатся в основу сегодняшней даты:

Прощайте друг друга - так же, как Бог во Христе простил вас

Также необходимо помолиться за ваших обидчиков - тех, кто ранил вашу душу.

Следует не забывать и о том, что извиниться в день Прощеного воскресенья нужно нужно и у тех, перед кем вы не чувствуете вину. Может быть так, что вы даже не догадываетесь о том, что обидели человека. Иногда так случается, если согрешение было совершено неумышленно.

В связи с этим сегодня лучше попросить прощения у всех людей, которые входят в круг вашего общения: у членов семьи, друзей, коллег. Достаточно сказать: "Прости меня, пожалуйста". В ответ обычно говорят: "Господь Бог простит и я прощаю".

Сегодня, как в любой другой православный праздник, есть определенные запреты. В Прощеное воскресенье строго нельзя делать лишь одно - отказывать в прощении просящему.

Еще нельзя ругаться, грубо выражаться, жаловаться на жизнь, держать в голове плохие мысли, бурно веселиться.

День лучше всего начаться на службе в храме, затем попросить прощения у ближних, пообедать с семьей. Если на вашем пути встретятся люди, которые просят милостыню, не отказывайте им в копейке или хлебе.