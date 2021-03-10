В сети появился "калькулятор очереди на вакцинацию".

Он позволяет рассчитать из заданных параметров примерную дату, когда придет очередь вакцинироваться.

Его разработчики - украинец Валентин Туков и поляк Мачек Ковальский.

"Когда я узнал, что процесс вакцинации в Украине точно будет стартовать, мне стало интересно, сколько это может занять времени. Я созвонился со своим другом из Польши Мачеком Ковальским и спросил, как у них проходит процесс. Он мне рассказал о возможности создания калькулятора очереди на вакцинацию на платформе Omni Calculator. Мы договорились, что я соберу официальную информацию, а он сделает техническую часть работы", - пишет в своем блоге автор.

Калькулятор отвечает на два важных вопроса:

Кто будет первым в очереди на вакцину;

Когда вакцину предложат, скорее всего, вам.

Алгоритм основан на данных перечня государственных приоритетов и данных о текущем уровне вакцинации. Так что отправляемся считать, как скоро нам достанется заветная вакцина

Киберпанк-2056 на калькуляторе: Начинаем расчет

Как известно, вакцины к нам прибыло хоть и много, но относительно количества жителей нашей страны - все-таки мало. Поэтому предоставляется она будет согласно многократно-описанному порядку - сначала работники критически-важной медицинской инфраструктуры, затем военные, работники сферы образования, структур государственной безопасности и т.д.

Анкетные данные у нас, мягко говоря, скудные:

Возраст - 29 лет;

Не проживает в доме престарелых;

Нет беременности;

Не медработник;

Не соцработник;

Не является работником сферы образования;

Не участник ООС;

Не работает в структурах государственной безопасности;

Не работает в местах лишения свободы;

Не болеет сердечно-сосудистыми, хроническими респираторными заболеваниями.

Вводим существующую скорость вакцинации - 16 тысяч вакцин в неделю

Смотрим результаты нашей очереди

Придется запастись терпением. Вакцина достанется между 2040 и 2056-м годом. Интересный подарок на пятидесятилетие.

Что интересно - согласно калькулятору, впереди в очереди примерно 8-15 миллионов счастливчиков, так же ожидающих вакцину.

При текущем темпе вакцинации в 16 тыс. человек в неделю не спасает ситуацию и отсутствие ажиотажа среди потенциальных претендентов на вакцину (согласно опросу "Рейтинга", бесплатно вакцинироваться готовы 43%).

Украсим биографию

Пройдем тест заново. но на этот раз откорректируем некоторые элементы биографии. На врача учиться мне уже поздно, беременность - и вовсе не мужское дело, а вот социальная работа - уже интересно. Здесь цифры намного более реальные. Вакцина достанется уже летом - между 23.07.2021 и 18.09.2021.

Еще интереснее - участник операции объединенных сил. 29-летним участникам войны на востоке при текущем темпе вакцинации первый укол можно ждать между 1 и 23 июля

При таком внимании к военным даже странно, почему сотрудникам госбезопасности внезапно стоит ждать вакцину между августом 2031 и мартом 2032, но куда более печальная ситуация у учителей. Им стоит ждать заветного ковишилда между сентябрем 2031 и апрелем 2032

Конечно, ситуация с калькулятором может измениться в случае увеличения объемов прививок. Например, если скорость вакцинирования увеличится в три раза, то заветный шприц достанется не до 2056 года, а до 2033. Ну а если вакцинировать по полмиллиона в неделю, можно будет успеть до мая 2022 года.

10 марта глава офиса президента президента Андрей Ермак заявил, что поставки вакцины американской компании Pfizer для вакцинации в Украине ожидаются в ближайшие недели. А в конце февраля в "Слуге народа" сообщали, что дипломаты и Офис президента Украины договорились о поставках 10 миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech в Украину.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более 38 тысяч украинцев записались в приложении "Дія" на вакцинацию от коронавируса

Как сообщалось, 9 марта 4 362 человека получили вакцину против Covid-19. Всего по состоянию на утро 9 марта в стране привились от коронавируса уже 23 480 человек.