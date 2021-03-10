Заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которое было запланировано на эту пятницу, состоится уже завтра, 11 марта, в 15:00.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, повестка дня полностью еще не известна. Однако сообщается, что будет продолжена цепь решений о лишении воинских и почетных званий граждан, которые перешли на сторону России.

Кроме того, предполагается, что на заседании Совета рассмотрят вопрос выполнения государственного оборонного заказа и его судьбы на 2021 год. Однако на этом повестка дня не будет исчерпана.

Напомним, ранее заседания СНБО проходили уже две пятницы подряд, каждый раз заканчиваясь новыми санкциями. 26 февраля на заседании ограничения ввели против 10 украинских военных из высшего офицерского состава, которые во время событий 2014 года перешли на сторону России или переехали туда жить после событий Майдана. В санкционный список попал в частности экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-руководитель СБУ Александр Якименко.

За неделю до этого, 19 февраля на заседании СНБО ввели санкции против 9 юридических и 8 физических лиц. В список попал и народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко.

В прошлую пятницу, 5 марта, заседание Совета все же не проводилось, однако без санкций Украина все равно не осталась. Госдеп США ввел ограничения против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Отметим, что еще вчера секретарь СНБО Алексей Данилов также анонсировал проведение нового заседания в пятницу.