"Виновен, что напрасно умирают люди". Президент Чехии обвинил главу Минздрава в отказе покупать "Спутник V"
Президент Чехии Милош Земан обвинил министра здравоохранения страны и директора Государственного института по контролю за лекарствами в том, что они препятствуют закупке российской вакцины от коронавируса "Спутника V".
Об этом он заявил в интервью ParlamentníListy.cz.
"Двумя главными препятствиями (на пути "Спутника V" в Чехию - Ред.) являются министр здравоохранения Ян Блатны и директор Государственного института по контролю за лекарствами (Ирэна Сторова - Ред.)", - сказал Земан.
Он упомянул, что во вторник Италия купила российский "Спутник V" и построит у себя завод по его производству.
"Поскольку этими вакцинами, российской или китайской, прививают миллионы людей, то те двое, о которых я упомянул, виновны в том, что напрасно умирают наши люди. Причем число умерших уже превышает 200 человек в день", - заявил Земан.
Напомним, Беларусь запустит собственное производство российской вакцины "Спутник V" в конце марта.
Также мы писали о том, что глава Минздрава Украины Максим Степанов категорически отказывается регистрировать российский "Спутник V".