Президент Чехии Милош Земан обвинил министра здравоохранения страны и директора Государственного института по контролю за лекарствами в том, что они препятствуют закупке российской вакцины от коронавируса "Спутника V".

Об этом он заявил в интервью ParlamentníListy.cz.

"Двумя главными препятствиями (на пути "Спутника V" в Чехию - Ред.) являются министр здравоохранения Ян Блатны и директор Государственного института по контролю за лекарствами (Ирэна Сторова - Ред.)", - сказал Земан.

Он упомянул, что во вторник Италия купила российский "Спутник V" и построит у себя завод по его производству.

"Поскольку этими вакцинами, российской или китайской, прививают миллионы людей, то те двое, о которых я упомянул, виновны в том, что напрасно умирают наши люди. Причем число умерших уже превышает 200 человек в день", - заявил Земан.

Напомним, Беларусь запустит собственное производство российской вакцины "Спутник V" в конце марта.

Также мы писали о том, что глава Минздрава Украины Максим Степанов категорически отказывается регистрировать российский "Спутник V".