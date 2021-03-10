В Австрии впервые выявили бразильский штамм Covid-19. Однако власти заверили, что речь идет не о вирусе-мутанте Brazil P1, который распространился по Бразилии и другим странам и является очень опасным. Оказалось, что это иной штамм под названием Brazil P2. Он увеличивает риски повторного заражения коронавирусом.

Об этом сообщает The Local.

Новый штамм выявили в городе Зальцбург в конце февраля.

"Это не тот бразильский штамм, который сейчас широко распространен в Манаусе, о котором вы слышите и читаете повсюду. Это просто штамм, который также поступает из Бразилии и поэтому вызывает ажиотаж", - сказал Ханс Георг Мустафа из лаборатории в Зальцбурге.

Власти Зальцбурга уверены, что распространение этого штамма удалось сдержать, однако считают его опасным - с более высоким риском повторного заражения, чем другие известные варианты.

"Даже после заражения сохраняется возможность снова заразиться этим штаммом. Кроме того, еще недостаточно выяснено, насколько эффективны различные вакцины в отношении этих мутаций", - добавил Ханс Георг Мустафа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Индии обнаружили бразильский штамм коронавируса. Считается, что он способен легче инфицировать легкие человека, чем другие мутации.

Также мы сообщали, какие штаммы коронавируса обнаружили в Украине и приводили полный список мутаций.