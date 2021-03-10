Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, якобы предложенный Германией и Францией и который, по словам Ермака ожидает одобрения РФ, будет презентован только через две-три недели.

Об этом советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению Арестовича у Кремля есть три варианта действий:

принять инициативу Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса (относительно новая инициатива, предложенная в рамках Нормандского формата, подробности которой пока не разглашаются, должна быть официально предложена сторонам до конца марта),

не принять и перейти к провоцированию,

сохранять воинственную риторику, пугать наступлением, но оставаться в рамках Нормандского и Минского форматов, продолжать переговоры.

"Ключевой момент - принятие или непринятие Кремлем предложений Франции и Германии по кластерам мирного урегулирования, презентация которых должна проследовать в ближайшие две-три недели. Тогда станет ясно: решился ли Кремль на принципиальное противостояние с ЕС и США или сохраняет прежние форматы урегулирования конфликта на Востоке Украины?" - написал советник.

Подобные сообщения могут означать, что у Киева есть план по переговорам на Донбассе. И не исключено, что идет игра на повышение ставок.

"Интересная история с неким планом по Донбассу, который якобы подготовили Германии и Франции, который поддержала Украина и который ждет согласования Россией. Об этом заявил Ермак. Затем Арестович сказал, что этот план будет презентован через две-три недели. Позже в России сказали, что ни о каком новом плане не слышали".

Но, судя по всему, в Киеве есть определенные планы по переговорам по Донбассу. И сюда же можно отнести и заявление Зеленского, который вдруг вспомнил о саммите Нормандского формата и даже изъявил желание лично встретиться с Путиным. С учетом этого разговоры об обострении на Донбассе приобретают новое звучание.

Сам Арестович, к слову, отрицает подготовку Украиной наступления, говоря, что ситуацию нагнетает Россия, пытаясь спровоцировать Киев на резкие движения. В тоже время, демонстративная переброска войск осуществляется именно украинской стороной. Не исключено, что Киев пытается повышать ставки", - пишет телеграм-канал "Политика Страны"

Если это так, то Кремль, вероятно, пытаются склонить к определенным уступкам.

"Создает впечатление подготовки наступления для противодействия которому России придется вмешаться в войну крупными силами своей регулярной армии, чего Москве по многим причинам делать не хочется. Расчет украинских властей может быть в том, что Кремль, дабы предотвратить войну, может пойти на уступки по переговорам по Донбассу и согласовать предложенный Францией и Германией план. Естественно, этот расчет может и не сработать. РФ, вполне вероятно, просто проигнорирует эти намеки и угрозы.



Кроме того, сама по себе игра на повышение ставок может закончиться плачевно, так как ситуация на фронте в процессе этой «игры» рискует выйти из под контроля и перерасти в масштабные бои. Но цель понятна – склонить Россию к уступкам. Вероятно, по этому же направлению будет активно работать и Запад. Другой вопрос, что Москва, судя по всему, своей позиции менять не намерена", - сообщает канал.



Напомним, 9 марта глава Офиса президента Украины рассказал о мирном плане по Донбассу, составленный Киевом совместно с Парижем и Берлином, который ждет одобрения с российской стороны. Однако в Москве заявили, что о нем ничего не слышали.

"Страна" подробно разбиралась, почему произошло резкое ухудшение ситуации на Донбассе и стоит ли ждать большего наступления.

Также сообщалось, что Арестович спрогнозировал неизбежное масштабное обострение на Донбассе ближе к лету.