Французская школьница призналась в распространении ложной информации об учителе Самюэле Пати, которого обезглавили в прошлом году в Париже из-за демонстрации на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Теперь девочка, чьи жалобы вызвали в сети кампанию против Пати, призналась, что ее не было в тот момент в классе, передает ВВС.

По данным издания, 13-летняя девочка, имя которой официально не названо, первоначально сказала своему отцу, что Пати попросил учеников-мусульман покинуть класс, пока он показывал карикатуру во время урока, на котором обсуждалась свобода слова и богохульство. Отец девочки подал юридическую жалобу на учителя и начал кампанию в социальных сетях по поводу инцидента, основанную на сообщении его дочери.

Вскоре после убийства Пати прокуратура заявила о существовании "прямой причинно-следственной связи" между подстрекательством в интернете и убийством Пати. Выяснилось, что кампания против учителя истории и географии была основана на искаженном описании того, что произошло в классе несколькими днями ранее.

Как и в предыдущие годы на аналогичных уроках свободы слова Пати предупредил студентов, что собирается показать изображение Мухаммеда. Он сказал, что любой, кто думает, что его могут обидеть, может закрыть глаза.



Девочка изначально утверждала, что учитель попросил учеников-мусульман покинуть комнату, а когда она возразила, то ее отстранили от занятий. По данным газеты Le Parisien, девочка была отстранена от занятий еще раньше из-за пропусков. Она объяснила, что придумала историю, чтобы не разочаровать своего отца.

Выступая во вторник по французскому радио, адвокат семьи Пати сказал, что семья девочки знала об ее отсутствии в классе в тот день, о котором идет речь.

Также стало известно, что два университетских профессора получили защиту со стороны полиции после того, как протестующие студенты обвинили их в исламофобии.

Расследование началось после того, как на прошлой неделе в университете наук в Гренобле вывесили плакаты с надписью "Фашисты в наших аудиториях, исламофобия убивает" с именами двух профессоров.

Младший министр внутренних дел Марлен Скьяппа заявила, что их жизни в опасности, а кампания напомнила преследование Сэмюэля Пати. "Мы не можем терпеть такого рода вещи", - сказала она.

Напомним, 16 октября 2020 года в Париже чеченец Абдулах Анзоров, которого власти назвали исламистским террористом, убил учителя Самюэля Пати.

После того, как следователи поместили под стражу четырех учащихся средней школы в рамках расследования убийства учителя Самюэля Пати, стало известно, что убивший его чеченец Абдулах Анзоров подкупил школьников, чтобы выяснить информацию о погибшем.