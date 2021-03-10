Делегаты XVIII очередного съезда судей избрали четвертого члена Высшего совета правосудия (ВСП) по своей квоте. Им стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий.

Трансляция съезда ведется на странице Совета судей Украины в Facebook.

Плахтий избрали членом ВСП на четыре года, как и ранее избранных съездом трех судей. Он приняла присягу перед делегатами съезда.

Как известно, Инна Плахтий имеет два высших образования: педагогическое и юридическое. Карьеру начала в 1999 году с должности секретаря судебных заседаний Луцкого районного суда. Некоторое время работала в Апелляционном суде области. 13 мая 2009 года Указом Президента Украины назначена судьей Луцкого горрайонного суда на 5 лет, а в 2015-м переизбрана на должность судьи бессрочно. С 2014-го является членом Совета судей Украины. Преподает в Национальной школе судей Украины.

Напомним, во вторник, 9 марта, делегаты съезда тайным голосованием избрали трех членов ВСП: судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухового.

Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали приблизительное равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд провел повторное голосование.

Съезд судей в Киеве продлится еще два дня. Планируется избрание судьи Конституционного суда, а также переизбрание Совета судей Украины.

Отметим, что ранее послы G7 призвали Съезд судей отложить назначения в Конституционный суд и ВСП.