Многие наверняка уже слышали об этой торговой платформе в Украине. Но реально ли заработать на Биномо и в принципе сделать платформу источником дополнительного дохода? Попробуем разобраться в этом в обзоре ниже.

Binomo в Украине – это развод?

Прежде всего выясним, что такое Binomo. Во-первых, это не афера, а безопасная онлайн платформа для трейдинга, которая действительно заслуживает доверия благодаря членству в Международной Финансовой Комиссии и различным наградам (FE Award и IAIR Award). Во-вторых, это достойный сервис, который обеспечивает трейдеров демо счетом с пошаговым руководством и бесплатными обучающими материалами. В-третьих, Биномо - это первоклассные специалисты техподдержки, которые всегда ответят на ваши вопросы через чат или по email.

Отзывы

На различных тематических форумах Украины трейдеры часто делятся своими мнениями о платформе. Рассмотрим несколько реальных отзывов (відгуків) о Биномо:

Gekso Dqer: "Длительное время торгую с этим брокером и никаких проблем не возникало."

Evden Sil: "Одна из лучших платформ, я пробовал разные, но на Биномо всегда уверенно торгую."

Евгений Бычковский: "В самом начале многое было неясно, но разобрался и меня платформу пока не собираюсь."

Вход в личный кабинет

Вход в личный кабинет на binomo.com доступен только для зарегистрированных пользователей. Для этого нужно:

Нажать "Вход". В появившейся форме указать email и пароль, указанные при регистрации. Еще раз нажать "Войти".

Также для входа можно использовать аккаунт Google.

Обучение и стратегии

Обучение трейдингу на оф. сайте Binomo в действительности очень подробное. Например, можно самостоятельно изучить ответы на самые часто задаваемые вопросы (FAQ), а также заглянуть в Словарь терминов и раздел Стратегии.

Каждая стратегия – это методики онлайн торговли. Чтобы трейдерам было проще, стратегии поделили на несколько категорий:

начинающим;

средним;

профессионалам.

Важно! Ни одна из стратегий не является прибыльной на 100%, и ни одна из них не может гарантировать успех торговли. Стратегии нужно использовать вместе с другими инструментами и тщательным анализом трейдера.

Турниры

Турниры на официальном сайте биномо.ком - это еще один способ получения дополнительного дохода и повышения своих торговых навыков. Для участия в турнире нужно зарегистрироваться и оплатить участие. Для бесплатного турнира достаточно регистрации и Демо счета.

Основная цель - получить наибольшую сумму от сделок на счете к концу турнира. Количество призовых мест, сумма призового фонда, длительность, стоимость докупки и другие параметры зависят от турнира.

Приложение на iOS и Android

Скачав приложение Биномо на телефон или планшет, можно торговать где угодно и в любое время. Основное условие - это доступ к интернету.

Скачать Binomo на Android можно прямо в магазине приложений Google Play или напрямую файл Apk по ссылке: https://binomo.com/ua/promo/android. Владельцы iOS могут найти эту программу в App Store. И хотя некоторые функции урезаны по сравнению с версией для компьютера, приложения достаточно для комфортного трейдинга.

Как дополнительно заработать на Биномо?

Кроме торговли, на онлайн платформе для трейдинга Binomo также можно получать дополнительный доход с партнерки. Программа BinPartner нацелена на привлечение новых пользователей на сайт. Однако стоить помнить, что в торговле риск потери депозита есть всегда, но снизить его помогает опыт и повышение торговых навыков. Учтите это при торговле на платформе, используйте стратегии и практикуйтесь на демо счете.