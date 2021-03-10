Кабмин передал на приватизацию восемь госпредприятий. Фото: "Страна"

В среду, 10 марта, на заседании Кабинета министров Украины правительство решило передать восемь государственных предприятий страны на приватизацию.

Документ со списком предприятий обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно его данным на приватизацию в сферу управления Фонда государственного имущества (ФГИ) переданы следующие предприятия:

  • Государственное предприятие "Экотрансэнерго",
  • Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие",
  • Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск",
  • Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр",
  • Государственное предприятие "Полупановский карьер",
  • Государственное предприятие "Госинформаналитика",
  • Государственное учреждение "Партнерский фонд",
  • Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг".

Предприятия переданные на приватизацию. Скриншот телеграмм-канала Алексея Гончаренко

Напомним, ФГИ намерен приватизировать "Центрэнерго" до конца 2021 года, присоединив к компании шахты.

Также сообщалось, что Верховный суд Украины вернул киевский завод "Большевик" , который ранее Кабмин отдал на приватизацию, государству.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться