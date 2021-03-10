В среду, 10 марта, на заседании Кабинета министров Украины правительство решило передать восемь государственных предприятий страны на приватизацию.

Документ со списком предприятий обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно его данным на приватизацию в сферу управления Фонда государственного имущества (ФГИ) переданы следующие предприятия:

Государственное предприятие "Экотрансэнерго",

Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие",

Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск",

Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр",

Государственное предприятие "Полупановский карьер",

Государственное предприятие "Госинформаналитика",

Государственное учреждение "Партнерский фонд",

Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг".

Напомним, ФГИ намерен приватизировать "Центрэнерго" до конца 2021 года, присоединив к компании шахты.

Также сообщалось, что Верховный суд Украины вернул киевский завод "Большевик" , который ранее Кабмин отдал на приватизацию, государству.