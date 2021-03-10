Кабмин передал на приватизацию еще восемь госпредприятий
В среду, 10 марта, на заседании Кабинета министров Украины правительство решило передать восемь государственных предприятий страны на приватизацию.
Документ со списком предприятий обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Согласно его данным на приватизацию в сферу управления Фонда государственного имущества (ФГИ) переданы следующие предприятия:
- Государственное предприятие "Экотрансэнерго",
- Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие",
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск",
- Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр",
- Государственное предприятие "Полупановский карьер",
- Государственное предприятие "Госинформаналитика",
- Государственное учреждение "Партнерский фонд",
- Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг".
Напомним, ФГИ намерен приватизировать "Центрэнерго" до конца 2021 года, присоединив к компании шахты.
Также сообщалось, что Верховный суд Украины вернул киевский завод "Большевик" , который ранее Кабмин отдал на приватизацию, государству.