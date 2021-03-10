В Украине каждый пятый ученик старшей школы получал в интернете сообщения от незнакомцев с вопросами об интимных отношениях. При этом 73% детей никогда не расскажут взрослым о насилии, которое происходит с ними в сети. Об этом сообщила советник по вопросам защиты в интернете при министре цифровой трансформации Анастасия Дьякова. Она привела данные социологического исследования, проведенного Proinsight Lab в партнерстве с уполномоченным по правам ребенка и "Службой спасения детей", в котором приняли участие 4700 детей.

По данным опроса, более половины детей (51,9%) начали пользоваться интернетом в возрасте 6-9 лет.

95% детей пользуются им дома, а 67,9% заходят в сеть только через мобильный интернет.

Более половины опрошенных (55,3%) впервые зарегистрировались в соцсетях в возрасте 8-10 лет.

Самые популярные соцсети среди детей:

YouTube - 91%

Viber - 79,5%

TikTok - 59,6%

Instagram - 59,6%

80% опрошенных детей зарегистрированы хотя бы в одной соцсети:

63,4% зарегистрированы в Instagram

49,9% - в TikTok

44,5% - в YouTube

39,8% детей впервые увидели порно-контент в возрасте 8-10 лет. Из них 59,8% увидели такие публикации неожиданно.

73,6% вышли на такой контент через рекламу на сайте; 51,8% увидели порно в соцсети, 20,7% - в онлайн играх.

Каждый пятый ребенок в средней школе и около 40% в старшей школе в интернете получали вопросы о своих интимных частях тела.

Каждый 10-й ребенок в средней школе (11,2%) и каждый пятый в старшей (18,5%) получали запросы на отправку интимных фото.

5% детей в средней школе и 7% в старшей - получали просьбу показать себя или коснуться своих интимных частей тела на камеру.

7% детей в старшей школе высылали такие материалы.

А каждый пятый ученик в средней школе и 42% детей из старшей школы готовы встретиться с незнакомцем из интернета.

В онлайн-опросе приняли участие ученики школ на территории Украины, кроме временно оккупированного АР Крым и неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентативна для детского школьного населения Украины по классам, полу, типу населенного пункта и регионом.

Уровень достоверности исследования 95%, максимальная погрешность - 2,2%.

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