Великий пост в этом году продлится с 15 марта по 1 мая. Его главной целью является по большей части духовное движение, а не только гастрономическое воздержание. Некоторые украинцы, к сожалению, в этом плане придерживаются поста только наполовину - отказываются от мяса, молока и яиц, забывая при этом о духовной составляющей.

Очень часто люди также интересуются, почему же в Великий пост стоит такой серьезный запрет на мясо. На это священники иногда отвечают словами старцев, мол "вы хоть мясо постом ешьте, только друг друга не ешьте".

В этой цитате и заключен главный посыл поста, призывающий не падать духом тех, кто не может насовсем убрать мясо из своего рациона (по состоянию здоровья, режимному питанию в больнице, армии или тюрьме, в экспедициях или командировках). Также слова старцев не стоит воспринимать буквально как призыв есть мясо в пост, поскольку отказ от мяса, яиц и молока является самой первой и простой аскезой.

Ограничение в еде не означает, что нужно голодать и изнурять себя. Первоочередной задачей этих семи недель должна стать борьба со страстями, отказ от любого рода зависимостей (в том числе соцсетей, интернета, просмотра телесериалов и шоу), ссор и конфликтов с окружающими, бессмысленных трат времени и денег. Важно научиться относиться к ближним с любовью, не раздражаться по пустякам, не сквернословить, посвящать время духовной литературе, молитвам, помощи окружающим.

В пост главное хоть на чуть-чуть приблизиться к Христовым заповедям. Для этой миссии мясо-молочные продукты могут быть слишком тяжелыми. Согласитесь, непросто после борща на свинине или мясных котлет душой и телом приблизиться к Господу, сконцентрироваться на молитве к Нему.

Соблюдая пост, мы получаем навык бороться с искушением и быть сдержанными. Это пригождается по жизни, а не только за столом.

Поэтому пост правильнее воспринимать в качестве помощника в борьбе с жизненными страстями, сосредоточив свои усилия не на еде, а на молитве, покаянии и добрых делах.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что можно и нельзя есть все 7 недель и публиковала календарь питания Великого поста по дням.

Также мы публиковали 7 рецептов постных обедов на каждый день первой недели и главные советы о том, как соблюдать постное меню.