Глава постоянной комиссии по вакцинации в Германии Томас Мертенс дал положительную оценку российскому препарату против коронавируса "Спутник V", который могут в скором времени зарегистрировать в Евросоюзе.

Об этом пишет журнал Rheinishe Post.

Томас Мертенс расхвалил работу российских исследователей и ее результат в отношении вакцины.

"Спутник V" умно построена: как и в случае с Astrazeneca (британский препарат - Ред.), речь идет о векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Однако в отличие от Astrazeneca, в нем используется два разных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень умно, тем что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы", - сказал он.

Также он добавил, что "Спутник V", вероятно, рано или поздно, одобрят для использования в ЕС, так как препарат качественно разработан.

"Это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. У российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин. "Спутник V" разработан умело", - заявил Мертенс.

Напомним, ранее главный инфекционист США похвалил российскую вакцину. Он сказал, что знает о "Спутнике" только хорошее.

Также мы рассказывали, канцлер Германии Ангела Меркель предложила России помощь, чтобы ускорить легализацию препарата в Европейском союзе.