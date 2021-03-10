Газовым тарифам прописали новые правила.

"Страна" уже сообщала о требовании Кабмина к поставщицам газа - проработать до 25 апреля годовые тарифы на газ для населения. Чтобы люди знали, сколько им придется платить за газ и не было шокирующие сюрпризов с ценой, как в этом году. Напомним: нынешний тариф - 6,99 гривен за куб - действует только до конца марта, а потом снова есть риск "ценовых качелей".

На днях НКРЭ одобрила проект постановления, который прописывает нюансы годовых газовых программ - как украинцы будут их выбирать и можно ли "соскочить" с тарифа, если он вдруг окажется невыгодным.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении годовые тарифы могут оказаться для людей не такими уж привлекательными, как обещали в правительстве.

"Формула абсурдна. Нам предлагают годовой контракт на газ, но с привязкой к отопительному сезону, когда газ продается по самой высокой цене. То есть, как минимум полгода украинцы будут платить за газ намного дороже его реальной стоимости", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Есть вопросы и у газовщиков, которые также нашли в постановлении от НКРЭ немало рисков для своего бизнеса (и они наверняка попытаются заложить их в ценники для потребителей).

"Страна" разбиралась как будет работать годовой газовый тариф, и сколько по итогу придется платить за газ.

Годовой - до 25-го, или месячный по предоплате

НКРЭ подробно описала, как будет работать годовой тарифный план по газу для населения. Отметим самые важные нюансы:

1. Все бытовые потребители газа в обязательном порядке с 1 мая 2021 года будут переведены на годовые контракты своих поставщиков. То есть, нельзя будет остаться на месячном тарифе, по которому сейчас платит большинство потребителей, несмотря на то, что практически у всех газовых компаний параллельно уже работаю и годовые тарифные планы.

2. Срок действия новых годовых контрактов для всех - с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года

3. Поставщик не имеет права в течение периода действия контракта (то есть, год) менять цену газа, а также условия договора. Это значит, что газовщики не смогут как повышать ценник, так и снижать его. То есть, даже если в теории газ на европейских биржах подешевеете до 2 гривен, в годовом тарифе он все равно будет продаваться по той же цене, что и по состоянию на 1 мая 2021 года (в среднем по рынку прогнозируется ценник 6,7- 8 гривен за куб без учета доставки)

4. Потребитель в любой момент сможет разорвать годовой контракт со своим поставщиком и перейти к другому. То есть, газовый кабалы все-таки не будет, так как людям оставили право выбора. Впрочем, оно весьма сомнительное. И вот почему.

5. Если потребитель поменяет поставщике в течение срока действия годового договора (с 1 мая до 30 апреля следующего года), то новый поставщик уже не имеет права повторно снабжать такого потребителя газом в рамках годовой контракта (до наступления даты начала следующего годового контракта, то есть, до 1 мая следующего года). То есть, если вы, скажем, увидите, что с лета газ резко начал дешеветь, и решите перейти на месячный тариф, то по нему вы будете платить в том числе, и с наступлением отопительного сезона, даже если цена на газ при этом снова резко взлетит. Таким образом, все риски перекладываются на потребителя. Человек сам должен решать - платить по одной цене весь год, или сделать ставку на рыночные "качели". "В итоге может оказаться так, что люди начнут "бегать" по поставщикам, выбирая самые дешевле месячные тарифы весной и летом, а что им делать с осени, если газ вдруг подорожает - вопрос открытый", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

6. Поставщик имеет право предложить потребителю месячный контракт, контракт на отопительный сезон и т.п. Но, понятно, что там ценники уже будут меняться в течение года. Неизменный тариф - только по годовому контракту.

7. Оплата счетов по годовому контракту должна проходить ежемесячно не позже 25 числа месяца, который следует за расчетным. Если речь идет о другом тарифном плане (скажем, месячном), то сроки оплаты могут быть другими и определяются каждым поставщиком индивидуально (это может быть даже предоплата).

"Изначально документ имел немного другой вид. В частности, добавились пункт о том, что потребитель в любой момент может разорвать годовой контракт и пункт по срокам оплаты, где прописана возможность предоплаты", — рассказал нам первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

"Абсурдная формула"

Напомним: изначально требование к газовщикам представить годовые тарифы (это нужно сделать до 25 апреля) в Кабмине аргументировали тем, что именно такие программы позволяют нивелировать ценовые риски для людей. Дескать - сразу понимаешь, сколько придется платить весь год и ценник уже не зависит от скачков котировок на европейских биржах.

Впрочем, как видно, это не совсем так.

"Нам предлагают какую-то абсурдную формулу формирования годовой цены. Тариф на весь год появляется именно в апреле, то есть, по факту, это будет еще цена отопительного сезона. И по ней нужно будет платить все лето и пол-осени, хотя как раз в это время цены на газ традиционно падают. То есть, получается, что полгода украинцы будут платить за газ намного дороже его рыночной цены. По предварительным данным, цены в годовых газовых контрактах будут не ниже 6,5-6,7 гривен за куб (без доставки). При этом можно было бы просто зафиксировать цену на газ для населения на уровне 4,3 гривен за куб и отдать под эту программу газ внутренней добычи. Согласно отчета "Укргаздобычи", его себестоимость - всего 50 долларов за тысячу кубов или 1,4 гривен за куб. Таким образом, в ценник 4,3 гривны "поместились" бы еще и затраты на модернизацию сетей, разведку, добычу газа и пр. А в нынешней ситуации годовые контракты выгодны, в первую очередь, "Нафтогазу", который и дальше сможет продавать украинский газ втридорога простым украинцам, загоняя их в кабалу. В выигрыше и многие облгазсбыты, ведь они могут летом закачивать дешевый газ, а продавать его фактически по "зимней" цене", — говорит Олег Попенко.

Впрочем, у газовщиков тоже есть вопросы.

"Мы поддерживаем годовую рыночную модель. Но есть важный момент — государство должно обеспечить всех поставщиков, которые работают с населением, зеркальными контрактами на закупку ресурса государственной добычи", — говорит Нацвин-Степанов.

Мы уже писали, что на прошлом Кабмине принятие протокольного решения о допуске поставщиков к ресурсу "Укргаздобычи" пролоббировал глава Минэнерго Юрий Витренко. Но будут ли начаты продажи украинского газа всем газовым компаниям - пока неясно.

Если же дешевой ресурса для них не будет, все риски заложат в годовые ценники для населения. Поэтому насколько выгодными будут долгосрочные тарифные планы для людей - вопрос открытый.