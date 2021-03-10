Испанские правительство рассматривает возможность введения так называемых "паспортов вакцинации", что позволят снова открыть страну для туризма уже в мае.

Об этом сообщает местное издание "Ultimahora".

По словам министра туризма страны Рейесы Марото, Испания "в состоянии начать внедрение цифрового паспорта". Для этого правительство планирует подготовить цифровую схему к 19 мая.

В это время в Мадриде ожидается международная туристическая ярмарка FITUR, которая должна символизировать возрождение туризма.

Как рассказала Марото, власти работают над тем, чтобы создать "как можно скорее" паспорт, который позволит вакцинированным от коронавируса свободнее перемещаться.

Напомним, во вторник, 9 марта, Китай стал первой в мире страной, которая ввела "паспорта вакцинации" для путешественников.

В то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине пока не планируют вводить "паспорт вакцинации".