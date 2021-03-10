На заседании Кабинета министров в среду, 10 марта, правительство сделало ряд кадровых перестановок. В частности, с должности главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины уволена Анна Чуклина, а должность замглавы Национальной службы здоровья Украины освободила Оксана Мовчан, которая с 4 декабря была исполняющим обязанности руководителя ведомства.

В то же время Кабмин назначил на должность первого заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Олега Баздуганова, который до этого был исполняющим обязанности руководителя этого ведомства.

Кроме того, согласовано назначение Александра Пацкана заместителем председателя Закарпатской ОГА, а Владимира Шустова - первым заместителем председателя Запорожской ОГА.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина.

Также мы сообщали, об итогах работы Кабмина, годовщину которого отмечали 4 марта.