Экс-журналист, бывший нардеп, а сейчас член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко во вторник, 9 марта, сделал прививку от коронавируса индийским препаратом CoviShield. Вчера также вакцинировалась и его жена Анастасия Топольская (DJ Nastia), а сегодня она рассказала о плохом самочувствии после прививки.

Об этом Лещенко и Топольская сообщили на своих страницах в Facebook.

"Стал амбассадором Covishield. Вакцинировался от коронавируса той самой индийской вакциной", - рассказал Лещенко.

Также он добавил, что против этого препарата "ведется целенаправленная информационная война - как политиками внутри Украины, так и российской пропагандой извне". Именно это, убежден Лещенко, провоцирует отказы от вакцинации, которые в свою очередь создают опасность порчи вакцины.

"Сегодня (9 марта - Ред.) так и запишу в свой дневник: вакцинировалась от Covid-19 индийской вакциной CoviShield. Это событие меня обнадеживает", - рассказала диджей, добавив, что чувствует себя хорошо после прививки.

В среду, 10 марта, жена экс-нардепа сообщила о побочных эффектах после прививки. В частности, ее тошнило и поднялась температура.

"По ощущениям после вакцинации: утром подташнивало и температура 37,4. Был намек на лихорадку, но быстро попустило. Сделаю вечером апдейт", - написала Топольская.

Сергей Лещенко и его супруга Анастасия Топольская. Фото: Facebook

Напомним, депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко также вчера провакцинировался "Covishield".

Сегодня в комментарии "Стране" он рассказал о своем самочувствии после прививки. Оказалось, что вчера он чувствовал себя хорошо, сегодня у него поднялась температура до 37 градусов.