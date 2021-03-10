Жители ЛДНР и Крыма массово подают жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека.

Такое заявление сделал заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в интервью изданию "Буквы".

По его словам, сейчас в ЕСПЧ подано 10,5 тысяч заявлений против Украины и 8 тысяч из них - от жителей неподконрольного Крыма и Донбасса.

"А из этих 8 тысяч – 7 тысяч представлены с Донбасса. И из них 6 тысяч – жалобы исключительно против Украины. Эти жалобы нам не коммуницировали, поэтому могу только догадываться, о чем там идет речь. Но смотрите, вся Украина сгенерировала 10,5 тысяч жалоб и из них – 7 тысяч это исключительно жалобы с Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тысяч жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины", - сообщил Лищина.

Представитель Украины в ЕСПЧ уточнил, что там коммуницировали только два заявления: одно касалось выплат пенсий Украиной, но суд отклонил жалобу, решив, что национальные средства защиты еще не исчерпаны.

Второе дело касалось разрушения жилья - истица жаловалась на то, что ее дом якобы обстреляли Вооруженные силы Украины. По прогнозу Лищины, скорее всего эту жалобу ждет такое же решение ЕСПЧ, как и для предыдущей.

"Также у нас есть 150-200 дел, где вместе фигурируют Украина и Россия. Это жалобы, поданные украинскими военными, которых взяли в плен и пытали. Военными, которые так или иначе пострадали от военных действий. Заявления поданы против России как нарушителя и Украины, у которой были позитивные обязательства, которые надо было выполнять. В частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен", - добавил Лищина.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина подала в ЕСПЧ еще одну жалобу на Россию.

Также мы сообщали, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу гей-пары из Украины на отсутствие лгбт-браков в Украине.