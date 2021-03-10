Руководитель организации Bellingcat Элиот Хиггинс, после предсказания украинского журналиста Гордона о тяжелых испытаниях для Украины в понедельник 15 марта (что многие комментаторы связали с выходом фильма о провале спецоперации по "вагнеровцам"), призвал верить только официальной информации о фильме.

Об этом Хиггинс написал в своем Twitter-аккаунте.

"Ходит много слухов о грядущем документальном фильме "Вагнергейт" от Bellingcat, но вы должны слушать только то, что говорят об этом члены команды Bellingcat. Помимо всего, что я сейчас говорю - это "без комментариев", — написал Хиггинс.

Ранее "Страна" связалась с самим Дмитрием Гордоном, чтобы уточнить, что он имел в виду.

В частности, мы спросили у Гордона, идет ли речь о выходе фильма-расследования Bellingcat о том, как из Офиса президента слили информацию по вагнеровцам? Однако, не дослушав вопрос до конца, Дмитрий Гордон ответил "Стране": "Не комментирую. Все узнаете сами 15 марта".

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что представители Офиса Президента Украины якобы связывались с расследователями Bellingcat и просили не публиковать фильм. Также сообщалось, что чиновники из ОП и ГУР МО провели встречу с замдиректора британской разведки МІ-6 и просили оказать давление на Bellingcat, но спецслужба им отказала.