Для Европы есть целых шесть вариантов развития после введения в ЕС паспортов вакцинации. Но наиболее вероятные перспективы - хаос и повсеместное нарушение прав человека.

Такие перспективы строит для читателей западное агентство Politico

Авторы констатируют, что в постпандемическом мире существуют два типа людей: те, кто был вакцинирован, и те, кто этого не сделал, а "национальные лидеры во всем мире рассматривают возможность сделать подобное официальным".

Пока вакцины в дефиците, идеи о подобном разделении рассматриваются как дискриминационные, но в материале допускают, что они станут выглядеть реальнее, когда вакцины станут широко-доступны, и сфера обслуживания станет активнее заботится о безопасных способах возобновления работы. В зависимости от того, как будет происходить возврат к нормальной жизни, издание подготовило шесть разных сценариев, которые могут стать реальностью уже к концу года:

1. Корона-утопия

При таком сценарии национальные правительства объединяют усилия по борьбе с пандемией, а люди, столкнувшиеся с бедой, получают социальную, медицинскую и финансовую поддержку. В этом сценарии людей обеспечивают домашними тестами, при необходимости - экспресс-тестами на антигены, но в целом, вероятность такого сценария авторы исследования оценивают в соответствии с подзаголовком, то есть, сценарий крайне маловероятный, утопический.

2. Корона-апартеид

(Апартеид - официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республик с 1948 по 1994 го, - Ред.)

При таком сценарии к концу 2021 паспорта иммунизации становятся главным требованием для входа в большинство общественных мест и частных предприятий. Последствия, которые наступают в следствие этого, оцениваются как "далеко не идеальные, если не катастрофичные".

Опасения по поводу подделок сделают получение бумажных ковид-паспортов обременительным, в результате чего люди без смартфонов не смогут пользоваться сферой обслуживания и эти процессы усугубятся неравенством доходов. В итоге, даже самые богатые люди могут неожиданно оказаться закрытыми "несвоевременное обновление iPhone, которое разряжает батарею, может означать отмену планов на ужин", - моделирует Политико.

В сценарии, когда ковид-паспорта - повседневность, вакцинация, де-факто становится обязательной (по крайней мере, для всех, кто хочет иметь возможность нормально передвигаться).

Это делает для беременных и людей с имунными нарушениями невозможным посещение публичных мест.

Такой сценарий может вызвать противодействие, когда противники вакцин и сторонники жесткой линии конфиденциальности собираются в подпольных зонах, свободных от вакцин, и в редких предприятиях, которые обслуживают их. Такое противостояние может привести и к политическому насилию. В таком случае, на правительства усиливается давление, чтобы они заявили, что их страны достигли "коллективного иммунитета", и просто все заново открывается.

Такую вероятность авторы оценивают как "низкую". Но несмотря на гиперболичность сценария, всплески политических волнений происходят уже сейчас.

3. Назад в будущее

Согласно третьему сценарию, к концу 2021 года правительства вводят в действие системы ковид-пропусков, которые широко используются как коммерцией, так и гражданами. В конце концов, люди так жаждут выхода из кризиса, что готовы пойти на все, чтобы вернуться к некоторому подобию нормальности.

В этом сценарии возвращение к "докарантинной" жизни осложняется появлением новых вариаций вируса, и потерей у существующих вакцин эффективности.

Правительства спешат выпускать новые вакцины и обновлять свои паспорта иммунизации, но тем временем больницы заполняются, и это вызывает возобновление локдаунов.

Авторы исследования считают, что если поставить на такой сценарий, это будет "безопасная ставка".

4. Правовая неопределенность

При таком сценарии идея с паспортами вакцинации проваливается, т. к. их введение неизбежно приводит к появлению множества судебных исков.

Владельцы ковид-паспортов получают некоторые преимущества перед другими, такие как более быстрый вход в некоторые места, но юридические постановления делают непрактичным создавать ограничения для других.

При таком сценарии, предприятия сталкиваются с дилеммой: обеспечить соблюдение правил и рисковать юридическими последствиями, или открыть двери для всех и разбираться в суде лишь в случае наступления последствий.

Подобно ношению масок в некоторых странах, паспорта-иммунизации становятся оружием в культурных войнах. В районах с более высокой долей этнических меньшинств и иммигрантов будет более агрессивный полицейский контроль за карантинными ограничениями.

Такую вероятность авторы исследования оценивают как "очень высокую"

5. Совершенно новые проблемы

При таком сценарии конфликт интересов, политических и юридических структур, правил по политике конфиденциальности приводят к тому, что каждый идет своим путем.

За счет ряда несовместимостей, вам понадобится одно приложение, чтобы летать на самолетах определенной авиакомпании, другое приложение - для посещения футбольного матча и еще в кармане должен лежать бумажный билет с вашей фотографией, чтобы посетить любимый ночной клуб.

При таком сценарии, каждый раз, когда вы пересекаете государственную границу, требуется совершенно другой набор приложений. У каждой страны свой список одобренных вакцин, и все они подвержены подделке.

Вероятность такого сценария "практически неизбежна".

6. Зачем беспокоиться?

При шестом сценарии вакцина эффективно защищает реципиентов, что позволяет им наслаждаться выходными рядом с внуками, а страдают, преимущественно антипрививочники и те, кому не повезло получить вакцину. Страны никогда не достигают коллективного иммунитета, и время от времени появляются новые варианты вируса, которые уже не приводят к таким страшным последствиям, а у людей наступает новый вопрос - терпеть новые дальше новые условия или сезонные вирусы.

Как писала в январе "Страна", глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в Украине планируют внедрить систему ковид-паспортов после старта массовой вакцинации от коронавируса.

Напомним, Дмитрий Гордон предсказал тяжелые испытания для Украины уже в следующий понедельник