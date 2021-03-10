В среду, 10 марта, в России случился сбой не только в работе правительственных сайтов, но и сервисов "Яндекса", МТС, YouTube и Google.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

У 46% пользователей, которые пожаловались на YouTube, проблемы с работой сайта, у 43% не проигрывается видео. 91% пожаловавшихся пользователей Google также сообщили о неполадках на сайте. 80% сообщают о сбоях на сайте "Яндекса", у 18% проблемы с почтой.

Отметим, что ранее сбой произошел в работе сайтов правительства России, Государственной Думы РФ и Кремля, Следственного комитета, Роскомнадзора и других ведомств.

Напомним, сегодня, перед сбоем в работе правительственных сайтов, Роскомнадзор замедлил работу Twitter в РФ из-за неудаления запрещенного контента.

Также в ведомстве заявили, что вслед за Twitter в России могут замедлить работу и других соцсетей.