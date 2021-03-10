В Борисполе 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения придумал историю о домашнем насилии, чтобы бесплатно доехать домой на служебном автомобиле. Он позвонил правоохранителям и заявил, что избил свою мать. В результате злоумышленник получил постановление за заведомо ложный вызов.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером во вторник, 9 марта. Около 21:00 (по Киеву) мужчина позвонил правоохранителям и сообщил, что избил свою мать. Он указал, что находится на улице Головатого, которая расположена недалеко Бориспольского железнодорожного вокзала.

Патрульные прибыли на вызов и обнаружили, что мужчина в нетрезвом состоянии.

30-летний мужчина повторил, что избил свою мать и указал на дом, где, якобы, они проживают. Правоохранители хотели зайти в дом, однако входная дверь была заперта, а стук им никто не открыл.

После чего полицейские связались с сестрой заявителя и узнали, что он и их мать на самом деле проживают в селе Старица Харьковской области.

В результате правоохранители установили, что на самом деле мужчина не избивал свою мать, а позвонил в полицию с целью, чтобы его подвезли домой.

Стражи порядка вынесли мужчине постановление по ст. 183 (заведомо ложный вызов спецслужб).

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