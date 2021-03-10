Украина опровергла информацию о поставке крупных партий украинского оружия в Беларусь для совершения терактов, которую накануне озвучил глава белорусского КГБ Иван Тертель.

"Полная чушь, которая уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - написал в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Напомним, что глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил о попытках дестабилизации в стране в конце марта, а также сообщил о подготовке в стране масштабных терактов и обнаружении тайников со взрывчаткой.

Также мы сообщали, что Россия не видит необходимости создавать совместную с Беларусью армию.