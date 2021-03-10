Советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинцы, которые смотрят пиратские фильмы на российских ресурсах, могут быть обвинены не только в краже интеллектуальной собственности, но и в поддержке "страны-агрессора".

Соответствующий пост Милованов опубликовал в Facebook.

"Давайте зададим себе вопрос: вы смотрели пиратские фильмы? А на российских ресурсах? Уверен, что многие ответят утвердительно на оба вопроса. И что тогда? Значит ли это, что человек вор (интеллектуальной собственности)? Что человек поддерживает страну-агрессора (из-за просмотра рекламы на российских пиратских сайтах)? В этот раз я не буду писать, что я об этом думаю - вы уже знаете. Просто спрашиваю, что с этим делать", - сказал Милованов.

Напомним, ранее Милованов назвал цензуру частью свободы слова.

Также мы писали о том, что Милованов, комментируя решение Международного валютного фонда по Украине, заявил, что "МВФ обкакался".