Кабмин 10 марта начался с официального объявления третьей волны коронавируса в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что статистика по ковиду неуклонно ухудшается, многие регионы уже в красной зоне, а ситуация в больницах все более напряженная.

И заявил: чтобы выйти из коронакризиса нужно неуклонно соблюдать карантин и вакцинироваться. Еще раз призвал украинцев записываться в очереди на вакцинацию и заверил, что вакцины, которые закупает Украина - качественные и безопасные.

Шмыгаль коснулся еще одна горячей темы - ускорения потребительский инфляции и роста цен. Как раз не днях вышел свежий трет Госстата, который подтвердил разгон цен.

В Кабмине утверждают, что уже изучают ситуацию и даже обнаружили, помимо объективных причин, сговоры и манипуляции. Поэтому сейчас решают с представителями сетей, как сбить цены. Под прицелом властей - ценники на еду и бензин. По последним в правительстве обещают стабилизацию в конце марта, правда, не уточняют, на какой именно отметке "стабилизируются" рекордные ценники на бензин.

В целом же Кабмин еще раз подтвердил, что не намерен регулировать цены (что властям рекомендуют сделать многие экономисты), а предпочтет лучше повышать социальные стандарты (что, кстати, как раз способствует разгону ценников). Премьер-министр упомянул, что как раз сейчас идет индексация пенсий, и пенсионеру получат прибавку "больше 300 гривен". Также Шмыгаль анонсировал подготовку к запуску накопительных пенсий, правда, без особых подробностей.

Примечательно, что на этом же заседании Кабмин принял стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года, в которой существующая пенсионная система перечислена в списке факторов, подрывающих безопасность страны, наряду с отмыванием денег через офшоры и разного рода схемами. Так что пенсионное законодательство уже в ближайшее время наверняка ждут кардинальные перемены.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 10 марта.

Коронавирусная реклама

Украинским средствам массовой информации и владельцам рекламоносителей придется давать больше социальной рекламы, естественно, бесплатно.

Кабмин одобрил законопроект, которым предлагается временно, на период карантина, увеличить долю такой рекламы.

Нововведение касается ее всех, а только СМИ, деятельность которых частично или полностью финансируют государственный или местные бюджеты.

В закон о рекламе предлагается внести новый пункт, согласно которому издания должны будут дополнительно к уже имеющимся квотам на социальную рекламу, размещать ее дополнительные объемы. Заказы на рекламу будут давать органы местного самоуправления и общественные организации. Обязательное условие - реклама должна быть связана с борьбой с ковидом. Скорее всего, после принятия этого проекта пойдут большие объемы рекламы, связанные с вакцинацией от коронавируса, которая в Украина дала сбой прямо на старте. В том числе, чиновники поясняют неудачное начало кампании большим числом отказов от вакцинации.

Изменит ли что-то в этом плане массированная реклама - вопрос пока открытый. А вот рекламные заработки СМИ, которые и так сейчас, мягко говоря, не бьют рекорды, могут еще больше просесть. Ведь, как указано в проекте, ковидную социалку придется размещать мало того, что бесплатно, так еще и "приоритетно".

Пенсии - экономическая угроза Украине

Неделей ранее Кабмин принял экономическую стратегию развития страны до 2030 года, а сегодня согласовали похожий документ - «О стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года». Стратегия была подготовлена СНБО и вынесена на Кабмин президентским указом.

Документ достаточно объемный. Во вступительной части оценивается текущий уровень экономической безопасности в стране. И, как констатируют авторы, он снижается. Если в 2019 году уровень экономической безопасности составлял 43%, то в 2020 году - 41%. Это низкие показатели, поэтому есть «высокие риски проявления масштабных дестабилизационных явлений в развитии экономики в долгосрочной перспективе»: - отмечается в документе.

Среди основных проблем отмечаются следующие:

низкий уровень бюджетной дисциплины и планирования

Существенный дефицит госбюджета (превышает 3%)

Нерешенные вопросы активов и финансовых обязательств на неподконтрольных территориях

Схемы по уходу от налогообложения и размывание налоговой базы через офшоры

Недостаточный уровень долгосрочного кредитования

Легализация доходов, полученных преступным путем

функционирование пенсионной системы в условиях высокой демографической нагрузки и др.

То есть, как видно, солидарная пенсионная система признана угрозой экономической безопасности наряду с налоговыми схемами и отмыванием доходов.

Что планируется делать? В Стратегии указано, что будет внедрен ежегодный мониторинг основных индикаторов экономической безопасности, а пункты программы будут учитываться при верстке бюджета.

Также перечислены основные приоритеты государстве в сфере экономической безопасности. Скажем, "зеленый свет" для отечественного производства, восстановление потенциала стратегических отраслей (космической, авиа и др), снижение регуляторной нагрузки, привлечение инвестиций и пр. На нескольких листах перечисляются в общем-то правильные вещи -поддержка экспорта, доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, прозрачная деятельность госпредприятий и т.п. Но будет ли все это воплощаться в жизнь - пока вопрос. Ведь в Украине то и дело принимаются разного рода концепции и стратегии. Но вот условия для бизнеса и людей, в том числе, законодательные, формируются почему-то прямо противоположными тому, о чем говорится в программных дкументах.

Правила для доноров

Кабмин своим решением изменил порядок выдачи и форму удостоверения донора крови.

Так, в удостоверении нового образца будут указывать общее количество донаций крови, плазмы и компонентов крови.

Удостоверение будет выдаваться донорам не сразу, а лишь через полгода после первой сдачи крови и последующего за ней медосмотра, анализа крови на инфекции, которые передаются при переливании. Если такие инфекции будут выявлены, человек уже не сможет быть донором крови.

Эти нововведения являются частью реализации нового закона о безопасности и качестве донорской крови, принятого в прошлом году.

По идее, они должны повысить гарантии для пациентов, что им при переливании донорской крови не "подсадят" еще и какое -нибудь заболевание.

Пестициды и "таблетки для мозга"

В Украине расширили список наркотических и психотропных веществ. Как пояснили в Минздраве, новый список сформирован по итогам мониторинга ситуации с наркотиками в стране совместно с правоохранителям, которые фиксировали отравления или летальные случаи при использовании таких веществ.

В перечень попало несколько десятков веществ, в частности, N- фенил- N- пипередин и другие вещества из группы фенилов. Они есть в лекарствах, которые назначают при различных неврологических расстройствах и "таблетках для мозга" (для улучшения памяти, концентрации и пр.). Также в "черном списке" Минздрава - циклогексил-3 илкарбамат и другие карбаматы, которые применяются в том числе, при производстве пестицидов, бензодиоксол (или БДБ) — вещество, вызывающее эйфорию. Более подробно со списком можно ознакомиться здесь.

Школа в "Дії" и ТВ от Минцифры

С подачи Минцифры Кабмин одобрил идею формирования в Украине Единого государственного веб-портала цифрового образования. Он будет создан в рамках "Дії".

Цель его запуска, как указано в пояснительной записке, — цифровая грамотность для людей всех возрастных категорий и социальных групп плюс — онлайн-доступ к бесплатному образованию, электронным образовательным ресурсам по учебным дисциплинам, дистанционным курсам и пр.

То есть, создается ресурс, который очень помог бы студентам и школьникам на этапе жесткого карантина, когда далеко не все имели доступ к образовательным материалам. Как указано в дополнении к постановлению Кабмина, Минобразования должно запустить на этой платформе "Всеукраинскую школу онлайн" и обеспечить ее наполнение.

Держателем портала будет Минцифры. Сколько денег понадобится на новый образовательный портал - пока непонятно. В пояснительной записке указано, что дополнительного финансирования не понадобится, оно будет осуществляться в рамках уже расписанного Минцифре бюджета по программе "Электронное управление" (на этот год — около 318 млн гривен).

Интересно, что в этом проекте протянули пункт, который, на первый взгляд, никак не связан с онлайн-образованием — о том, что Минцифры сможет учреждать телеогранизации и принимать участие в их работе. Что возмутило Минфин - в ведомстве полагают, что следующим шагом будет запрос на дополнительное финансирование Минцифры.

Садоводам и виноградарям переписали дотации

Кабмин переписал программу поддержки садовогов, виноградарей и хмелеводов. Изменений несколько. Во-первых, в перечень претендентов на государственные дотации внесли производителей ягод и плодов, при этом садоводов, наоборот, вычеркнули. На первый взгляд, правка незначительная, ведь садоводы производят те же плоды, следовательно, все равно смогут получать помощь.

В то же время, им придется побороться за деньги с другими "производителями ягод и плодов", а тут перечень может быть широким - от клубничных ферм до бахчи.

Во-вторых, уточнили - кто именно сможет претендовать на дотации. Так, ничего не получат фермеры, у которых есть просрочка по налогам. Также будет жесткая проверка получателей - вплоть до сбора информации о связанных лицах.

В-третьих, государство профинансирует новые сады и плантации - фермерам под расширение площадей обещают компенсации на посадочный материал, технику (до 30% стоимости).Также до 50% от затрат смогут компенсировать переработчики плодов и ягод. Деньги планируют выделять на строительство хранилищ, холодильников и пр.

В-четвертых, если будет установлено, что дотация получена незаконно, ее придется вернуть в месячный срок. В целом, получение дотации будет для фермеров непростым - придется собрать массу документов и пройти верификацию.

На эту программу в 2021 году планируется потратить 4 млрд гривен.

Игорке ускоряют легализацию

Комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ) расширили полномочия. Кабмин внес изменения в положение об этой организации. Согласно им, глава КРАИЛ (на данный момент - Иван Рудый) сможет издавать приказы по вопросам, которые входят в его компетенцию. Сейчас таких полномочий у него нет, что фактически парализовало работу Комиссии. О том, что новый регулятор игорки практически недееспособен "Стране" рассказывала и глава общественной организации по содействию легализации игорного бизнеса Елена Мочалова. Она отмечала также отсутствие региональной сети КРАИЛ, то есть, нет людей, которые могли бы решать вопросы на местах.

Что тормозит легализацию игорного бизнеса, но вполне позволяет ему работать, как и раньше, в тени. Мочалова рассказывала. Что в регионах уже открылись практически все "зачищенные" ранее салоны игровых автоматов, просто плата за "крышу" выросла вдвое.

На биржу труда - как на работу

Правительство переписало законодательство, касающееся поддержки безработных граждан.

В частности, право на получение ваучеров для поддержки конкурентоспособности на рынке труда (на обучение) теперь будут выдаваться военным и АТО-шникам, но с условием - если они обратятся не позднее, чем в течение трех лет с момента увольнения (ранее такого условия не было).

Уточнили также нормы о компенсациях работодателям. Ранее их платили за прием на работу молодых специалистов, участников боевых действий и др. Теперь же в списке появились также малообеспеченные, которые сидят на государственных пособиях и нигде не работают. То есть, устроив таких граждан на работу, власти рассчитывают со временем снять их с социальных выплат.

Центрам занятости открыли доступ к госреестрам, через которые они теперь смогут проверять претендентов на помощь.

Для самих безработных условия ужесточили. Появился новый пункт - учет на бирже невозможен (как и выплаты), если человек не обратился в центр занятости в течение 60 дней со дня предыдущего обращения. То есть, уже на 61 день регистрацию на бирже труда прекращают.

Но зато на период карантина статус безработного будет получить проще - уже с первого дня после обращения и без условий по наличию подходящей работы (то есть, можно отказаться от предложения центра занятости по трудоустройству и все равно получать помощь).

Также появился новый пункт, относительно ФОПов. Если у них в предыдущем году не было базы для начисления ЕСВ, помощь по безпработице им назначается не в полном объеме, а на уровне 2?3 от средней базы начислений ЕСВ, и то только на период карантина.

Квота на оборонные заказы

Кабмин своим постановлением создал Межведомственную комиссию, которая будет решать спорные моменты по оборонным закупкам, в частности, определять, стоит ли закупать товар у единственного поставщика, если сумма закупки превышает 200 млн гривен.

Как указано в пояснительной записке, это должно снять коррупционные риски в оборонных закупках и сделать их более прозрачными.

В комиссию войдут представители государственных предприятий, центральных органов исполнительной власти. Как будет работать новая комиссия - пока неясно. Положение, регулирующее ее деятельность, еще только предстоит принять.