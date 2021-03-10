В Киеве и семи областях Украины превышен порог госпитализаций пациентов с коронавирусом, сообщает Минздрав. Отметим, что норма составляет 60 на 100 тысяч населения. В проблемных регионах этот показатель значительно превышен:

Ивано-Франковская область - 132,8 на 100 тысяч

Винницкая область - 111,5 на 100 тысяч

Черновицкая область - 89,1 на 100 тысяч

Закарпатская область - 86,5 на 100 тысяч

Житомирская область - 82,8 на 100 тысяч

Киев - 68,8 на 100 тысяч

Николаевская область - 68,1 на 100 тысяч

Хмельницкая область - 63,4 на 100 тысяч

Также в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять. В частности "красными" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

А в "оранжевой" зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные 12 областей пока в "желтой" зоне эпидемопасности - Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве за день в три раза подскочило число новых случаев коронавируса.

Также мы сообщали, что в Украине прививки от коронавируса делают 130 медбригад, но платят не всем.