В России заявили, что ничего не знают о плане восстановления мира на Донбассе, который, по словам главы Офиса президента Андре Ермака, Украина разработала вместе с Францией и Германией и передала для одобрения РФ.

Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сказал, отвечая на вопрос ТАСС в среду, 10 марта.

"Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу", - сказал Руденко

Во вторник, 9 марта, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что план по мирному урегулировании конфликта на Донбассе, который разработали Украина, Франция и Германия, уже доработан и ждет одобрения России. А его неодобрение будет означать то, что Кремль не хочет прекращать военные действия.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, соответствует духу "Минска", отвечает нормам международного права... Подчеркиваю, мирный план - на столе ... и мы очень ждем такую же позицию со стороны РФ", - сказал Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", - пишет "Укринформ".

Напомним, в Кремле обвинили Киев в массовых нарушениях режима прекращения огня на Донбассе.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему резко ухудшилась ситуация на Донбассе что может произойти дальше.