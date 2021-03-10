В Министерстве иностранных дел Украины ответили на осуждение Израиля по поводу присвоения Тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича, что сохранение Национальной памяти украинского народа - один из основных приоритетов государственной политики.

Об этом написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в своем Твиттер-аккаунте.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. В то же время дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - написал Николенко.

Напомним, в Тернополе депутаты городского совета единогласно приняли решение переименовать центральный стадион города в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича. По данным ряда исследователей, Шухевич причастен к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА на западе Украины.

После этого, посол Израиля в Украине Джоэль Лион потребовал немедленно отменить решение о переименовании.