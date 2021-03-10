Прокуратура будет настаивать в суде на семилетнем сроке наказания для экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный Фронт"), стрелявшего в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, который получил компенсацию от бывшего нардепа и отказался от претензий к нему.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник.

"Прокурор будет просить 7 лет (лишения свободы)", - сказал источник.

Сегодня в Васильковском районном суде Киевской области на 11:00 назначено очередное заседание по делу Пашинского, на котором планируются дебаты, а затем последует заключительное слово и приговор.

Напомним, по данным досудебного расследования, 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и гражданином Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека. После чего дело направили в суд.