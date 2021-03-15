Сегодня первый день семинедельного Великого поста перед Пасхой. Он продлится до 1 мая, а 2 мая православные будут отмечать Светлое Христово Воскресенье. Пост накануне Пасхи - самый строгий в церковном календаре, когда из рациона полностью исключают мясо, молоко, яйца, алкоголь, рыбу. Кроме того, среди недели есть дни, когда нельзя есть горячую пищу и растительное масло. По такому принципу постятся монахи.

Но для обычных людей подойдет и более мягкий вариант поста - с овощными супами и кашами, но без масла.

Напоминаем, как питаться по дням, что можно и нельзя есть в пост. Также мы собрали вкусные и простые постные рецепты, которые пригодятся, когда кулинарная фантазия иссякнет.

Как соблюдать постное меню

Планировать меню на неделю лучше в выходные, когда можно закупить необходимые продукты и продумать блюда. Чтобы не сорваться на запрещенные продукты и легче выдерживать все предписания, позаботьтесь о здоровом перекусе (это могут быть орешки, курага, финики, чернослив и пр.)

Не стоит воспринимать пост как диету. Это время для посещения церкви и помощи ближним, чтения духовной литературы, отказа от шумных мероприятий и алкоголя. Его духовный смысл - в покаянии, раскаянии, смирении, очищении тела и души перед Пасхой.

7 постных обедов на каждый день недели

Понедельник 15 марта

Сегодня самый строгий пост первой недели, когда ничего не едят и читают Великий покаянный канон Андрея Критского. Четыре части этого канона читают в самом начале Великого поста (до четверга, 18 марта) и еще в среду вечером пятой недели Великого поста.

Вторник 16 марта

Разрешается горячая пища без масла. Рекомендуем приготовить горячий овощной суп с рисом. Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 2 помидора, 1 болгарский перец, 3 ст.л риса, 1 луковица, 1,5 л. овощного бульона либо воды, зелень петрушки, 0,5 ч.л. молотой паприки, соль и перец - по вкусу.

Мелко нарезаем лук, помидоры (без кожицы), перец. Петрушку моем, обсушиваем и тоже рубим. Рис отвариваем в кастрюле с овощами, за 5 минут до готовности добавляем зелень, приправы - паприку, соль и перец. Суп перемешиваем, выключаем и даем настояться под крышкой 15 минут.

В рецепте рис можно заменить другой крупой, а лук - морковью.

Среда 17 марта

В этот день сухоядение. Можно приготовить салат из моркови, яблок и хрена. Ингредиенты следующие: 120 г. хрена, 3 моркови, 4 яблока, лимон, 4 ч.л. сахара, соль - по вкусу.

Измельчаем морковь и хрен (можно потереть на мелкой терке). Яблоки нарезаем мелкими кубиками, предварительно вынув сердцевину. Заправляем салат заправкой из лимонного сока с цедрой лимона, сахара и соли.

Четверг 18 марта

Едим горячую пищу без масла. Можно приготовить гречневую кашу с грибами и зеленью. Возьмем 1 стакан гречки, 2 стакана воды, 3 луковицы, 500 г. шампиньонов, специи - по вкусу (соль, перец, лавровый лист)

Стакан гречки перебираем и заливаем двумя стаканами кипятка, закрываем крышкой и даем набухнуть в течение 2 часов. Отдельно тушим мелко нарезанные грибы с луком и специями. На тарелку выкладываем кашу, перемешиваем ее с отварными грибами и луком. Можно перед подачей еще раз подогреть.

Пятница 19 марта

Сухоядение предусматривает употребление в пищу хлеб с солью, фруктами и овощами, Разрешается немного меда, но никакой термически обработанной пищи и приправ с маслом. Воду пить можно.

Предлагаем приготовить быстрые бутерброды из цельнозернового хлеба с помидорами и авокадо. Можно использовать зелень (руккола, шпинат, петрушка), лук или салатные листья. Сверху присолить по желанию.

Суббота 20 марта

День горячей пищи с маслом дает прекрасный повод экспериментировать в приготовлении. Можно приготовить перец, фаршированный овощами. Берем такие ингредиенты: 8 сладких перцев, 2 моркови, 1 корень сельдерея, 2 луковицы, 200 г. белокачанной капусты, 1 стакан томатного сока, 3 ст.л. растительного масла, зелень (укроп или петрушка), приправы.

Для начинки пассеруем на масле предварительно нарезанную морковь, сельдерей, лук и капусту, добавляем соль и охлаждаем. Срезаем в виде крышечки верх каждого перца и вынимаем сердцевину с семенами. Кладем на 2 минуты в кипяток наши стручки и потом наполняем их овощным фаршем. Заливаем томатным соком и тушим около 20 минут.

Воскресенье 21 марта

Это первая Неделя Великого поста. Торжество Православия, когда разрешена горячая пища с маслом. Готовим картофельные зразы с грибами. Нам необходимы такие продукты: 1 кг. картофеля, 50 г. муки, 500 г. грибов, 2 луковицы, 100 г. зеленого лука, 100 г. оливок, подсолнечное масло.

Картофель чистим, отвариваем до готовности в подсоленной воде. Превращаем в пюре и добавляем муку. Все перемешиваем .

Отдельно моем и режем грибы, шинкуем лук, все обжариваем на растительном масле. Добавляем в начинку мелко нарезанные оливки с зеленым луком. На небольшом куске марли, смоченной в холодной воде формируем зразы: на картофельный слой выкладываем начинку и скатываем в лепешку. Готовые зразы обваливаем в муке и жарим на растительном масле около 5 минут.

Питание по дням

Так проходит первая самая строгая неделя Великого поста, который подчиняется общим правилам. Разрешены все виды круп (пшеница, гречка, рис, ячневая и пшенная крупа, макароны, кускус, булгур, бобовые (чечевица, белая, красная и стручковая фасоль, горох, нут), картофель. И из этого перечня можно приготовить вкусный гарнир, если добавить зелень, специи и чеснок. Например, овощной плов, ризотто с овощами и грибами, лобио из красной фасоли, спагетти с помидорами и зеленью, картофель запеченный с зеленью и чесноком.

А если учесть овощи с фруктами, то можно каждый день экспериментировать с салатами (помидор, огурец, капуста, редька, морковь, свекла, сельдерей, редиска, хрен, листовой салат), которые можно заправлять лимонным соком. Морская капуста, кабачковая икра, соленья, консервированные и замороженные овощи и ягоды, квашеная капуста также относятся к постному меню. Можно делать постные голубцы и тушить капусту, готовить рагу и хумус, фаршировать перец.

Завтраки не обойдутся без овсянки с орехами, фруктами или сухофруктами, а также медом и вареньем. Кофе с молоком можно заменить черным чаем, соком, компотом, узваром.

Великий пост: календарь питания. Фото: Фома