В Управлении пресс-службы президента России Владимира Путина прокомментировали "Стране" вчерашнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о желании проведения двухсторонних встреч с лидерами "Нормандской четверки". В Кремле готовы быстро рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

Об этом говорится в ответе пресс-службы на вопросы "Страны".

В Кремле отметили, что Офис президента Украины не обсуждал пока с Администрацией президента РФ возможность встречи лидеров двух стран.

На вопрос, есть ли необходимость в такой встрече, в пресс-службе Путина заявили следующее: "От встреч не отказываемся, но их нужно тщательно готовить. И лучшей подготовкой здесь было бы выполнение ранее достигнутых договоренностей".

Также в пресс-службе ответили на вопрос, готов ли Владимир Путин в случае поступления запроса из Киева пригласить Владимира Зеленского на переговоры в Россию.

"Не сомневаемся, что такое предложение будет быстро рассмотрено", - заявили в пресс-службе президента РФ.

Напомним, Зеленский вчера заявил о подготовке новой встречи "Нормандской четверки". Также он добавил, что если она не состоится, то он планирует встретиться с каждым из лидеров стран отдельно.

Ранее мы рассказывали, как прошла первая встреча Зеленского и Путина в рамках Нормандского формата в декабре 2019 года.