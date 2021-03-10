Сайт Кремля перестал открываться в Google Chrome

В среду, 10 марта, после замедления работы Twitter,  официальные сайты пресс-службы правительства России, Государственной Думы РФ и Кремля перестали открываться в большинстве самых используемых интернет-браузерах, в том числе и в Google Chrome.

Причины сбоев в работе на данный момент неизвестны. Однако многие пользователи сайта Downdetector жалуются на сбои в работе у "Ростелекома", самого крупного интернет-провайдера страны, который также предоставляет услуги хостинга. 

Жалобы на интернет-провайдера в РФ

Согласно данным проекта "Сетевые свободы" на данный момент упали следующие сайты:

  •  сайты Госдумы (работа восстановлена) и Кремля;
  •  сайт Роскомнадзора;
  •  сайт правительства;
  •  сайт МВД (спустя время работа восстановлена);
  •  сайт СК РФ;
  •  сайт Совета Федерации;
  •  сайт Совета безопасности РФ;
  •  сайт Минцифры;
  •  сайт Минэкономики;
  •  сайт Минпромторга.

Напомним, ранее 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России из-за неудаления запрещенного контента

Также сообщалось, что вслед за Twitter в России могут замедлить работу и других соцсетей.

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