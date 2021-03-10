В среду, 10 марта, после замедления работы Twitter, официальные сайты пресс-службы правительства России, Государственной Думы РФ и Кремля перестали открываться в большинстве самых используемых интернет-браузерах, в том числе и в Google Chrome.

Причины сбоев в работе на данный момент неизвестны. Однако многие пользователи сайта Downdetector жалуются на сбои в работе у "Ростелекома", самого крупного интернет-провайдера страны, который также предоставляет услуги хостинга.

Согласно данным проекта "Сетевые свободы" на данный момент упали следующие сайты:

сайты Госдумы (работа восстановлена) и Кремля;

сайт Роскомнадзора;

сайт правительства;

сайт МВД (спустя время работа восстановлена);

сайт СК РФ;

сайт Совета Федерации;

сайт Совета безопасности РФ;

сайт Минцифры;

сайт Минэкономики;

сайт Минпромторга.

Напомним, ранее 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России из-за неудаления запрещенного контента.

Также сообщалось, что вслед за Twitter в России могут замедлить работу и других соцсетей.