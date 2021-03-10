В России перестали работать правительственные сайты
В среду, 10 марта, после замедления работы Twitter, официальные сайты пресс-службы правительства России, Государственной Думы РФ и Кремля перестали открываться в большинстве самых используемых интернет-браузерах, в том числе и в Google Chrome.
Причины сбоев в работе на данный момент неизвестны. Однако многие пользователи сайта Downdetector жалуются на сбои в работе у "Ростелекома", самого крупного интернет-провайдера страны, который также предоставляет услуги хостинга.
Согласно данным проекта "Сетевые свободы" на данный момент упали следующие сайты:
- сайты Госдумы (работа восстановлена) и Кремля;
- сайт Роскомнадзора;
- сайт правительства;
- сайт МВД (спустя время работа восстановлена);
- сайт СК РФ;
- сайт Совета Федерации;
- сайт Совета безопасности РФ;
- сайт Минцифры;
- сайт Минэкономики;
- сайт Минпромторга.
Напомним, ранее 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России из-за неудаления запрещенного контента.
Также сообщалось, что вслед за Twitter в России могут замедлить работу и других соцсетей.