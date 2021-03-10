Двое мужчин погибли и женщина получила многочисленные травмы в результате взрыва в многоэтажке, который прогремел утром в среду, 10 марта, в Бердянске. ЧП произошло в жилом доме на улице Волонтеров, сообщает местное издание Pro.Berdyansk.

По предварительным данным, в квартире на седьмом этаже взорвалась граната. Пострадавшая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте инцидента работают экстренные службы и полиция.

Как уточнили в полиции, в результате взрыва на месте погибли жители квартиры - два мужчины 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Фото: pro.berdiansk.biz

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