Вчера журналист Дмитрий Гордон сделал мрачное предсказание: он заявил, что 15 марта Украину ждут "тяжелые испытания".

"Я не могу говорить об этом – все, кому надо знать, знают. 15 марта будет своеобразным водоразделом для украинского общества. Больше мне говорить нельзя... Мы анонсируем сейчас: 15 марта. Это очень серьезно", - заявил Гордон.

Никаких деталей журналист не сообщил.

Но можно предположить, что речь идет о публикации давно обещанного расследования Bellingcat о деле "вагнеровцев" - российских наемников, арестованных летом в Беларуси.

Разговоры об этом фильме на днях сильно активизировались. Их поднимают сторонники версии, что операцию СБУ по россиянам, которых арестовали в Беларуси летом, сорвал "крот" в Офисе президента.

Заявлялось, что расследование увидит свет в ближайшие дни. И Банковая, мол, делает всё, чтобы заблокировать его выход.

"Страна" разбиралась, чего ждать от фильма по "вагнеровцам" и покажут ли его.

Дело "вагнеровцев". Что это было?

В июле 2020 года белорусские спецслужбы задержали группу из 33-х россиян, которые прибыли из Москвы и поселились в санатории под Минском.

По официальной версии властей страны, эти люди собирались дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов, запланированных на август. Проще говоря - помочь в свержении Александра Лукашенко, который намеревался переизбраться.

Запустив эту версию, белорусские власти начали разыгрывать антироссийскую карту. И заявлять, что Москва хочет поражения Лукашенко и готова действовать даже силовыми методами. На восточной границе Беларуси усилили военное присутствие. Отношения Минска и Москвы в одночасье стали худшими за всю историю Союзного государства.

Таким образом Лукашенко, видимо, рассчитывал накануне выборов показать Западу, что зачистка оппозиции в стране - это борьба с влиянием Москвы, и в итоге увильнуть от санкций за очередные "недемократические выборы".

Россия историю почти не комментировала и, казалось, была растерянной. Москве было сложно объяснить, что 33 человека явно военной наружности делали в столице соседней страны. Да еще и целой группой. Что, кстати, не вязалось с версией Минска о свержении Лукашенко - в этому случае отряд бы не держался вместе, а проникал бы в страну в рассредоточенном порядке.

Картина стала проясняться после того, как в историю включилась Украина. Киев заявил, что захваченные в Минске россияне - бывшие наемники из ЧВК Вагнера, воевавшие на Донбассе и занесенные на "Миротворец". Далее в Украине потребовали экстрадиции арестованных - большая часть из них, кстати, оказалась гражданами Украины, которые поддержали "ДНР" и "ЛНР".

Минск в этой просьбе Киеву не отказывал и всячески давал понять, что рассмотрит это предложение. Украина оперативно подготовила документы на экстрадицию. Но дальше в дело включились два фактора, которые эту игру поломали.

Во-первых, Москва начала публиковать данные о том, что россиян в Беларусь выманивали украинские спецслужбы. И Киев эту информацию не опровергал. То есть версия о том, что боевиков забросила Россия против Лукашенко - рассыпалась.

Во-вторых, выборы в Беларуси пошли не по тому сценарию, который планировали у Лукашенко. Запад не поверил в историю Бацьки о том, что его хотят свергнуть россияне, и продолжил качать акции протеста.

Таким образом белорусский президент оказался меж двух огней. С одной стороны - требующая его ухода Европа, включившая на полную поддержку майдана в республике. С другой - обиженная на антироссийские выпады Лукашенко Москва.

Поэтому Лукашенко сделал резкий разворот и запросил поддержки в России. Закрыв тему передачи "вагнеровцев" Украине и в скором времени - вернув их назад в Москву.

В Украине это вызвало настоящий скандал. Зеленский начал открыто критиковать Бацьку, а позже Киев заявил, что не признает Лукашенко президентом Беларуси.

Но ударила эта история по итогу больше всего по украинскому президенту.

Кто сдал "вагнеровцев" Бацьке?

В конце августа в Украине начали раскручивать тему госизмены на Банковой.

Общая фабула была такой: украинская разведка и СБУ планировали выманить наемников из России через Беларусь, предложив им якобы работу в Сирии и Венесуэле. После вылета из Минска на Стамбул самолет должен был совершить "вынужденную посадку" в Киеве, где россиян бы "приняли" украинские спецслужбы.

Однако в самый последний момент, накануне финальной фазы операции - вылета наемников из Минска, кто-то из Офиса президента слил эту информацию в Минск.

Сторонники этой версии называли две фамилии - глава ОП Андрей Ермак и зампред СНБО Руслан Демченко. Оба чиновника якобы присутствовали на совещании у президента 24 июля перед финальной фазой операции. И Ермак, мол, требовал перенести финал операции - чтобы не сорвать готовившееся перемирие на Донбассе.

Далее шли намеки, что Ермак или Демченко слили информацию белорусам или даже россиянам. Совершив таким образом госизмену.

Раскручивали эту версию два крыла украинской "партии войны" - порохоботы, а также группа поддержки НАБУ и примкнувший к ним экс-глава ОП Андрей Богдан. Официально ее никто не подтверждал - по крайней мере, в части того, что Ермак настаивал перенести операцию. И что наемников хотели заманить в Украину, а не оставить в Беларуси.

В части же того, что именно украинские спецслужбы при поддержке западных выманивали "вагнеровцев" из России, это подтвердилось полностью. В том числе слитыми позже в сеть материалами СБУ.

При этом нужно понимать разницу в этих двух версиях.

1. По версии, которая изначально озвучивалась в России, целью операции было накануне выборов рассорить Минск и Москву. "Вагнеровцев" украинские и западные спецслужбы выманили в Минск и там сдали белорусским властям, которые тут же начали раскручивать версию о причастности Москвы к попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.

По замыслу организаторов этой спецоперации, Лукашенко должен был еще до выборов выдать "вагнеровцев" Украине, что окончательно рассорило бы его с Путиным.

И это почти удалось - если бы не политическое чутье Батьки, который отказался выдавать "вагнеровцев" Украине накануне выборов.

2. В Украине же добавили к этой истории принципиально иную концовку - что наемников собирались выманить в Киев и там захватить. Чтобы получить ценный "обменный фонд" и вероятных свидетелей по резонансным военным преступлениям 2014-2015 годов. И лишь "зрада на Банковой" сорвала эту операцию.

Доказательств этой версии нет пока никаких. И даже наоборот - есть факты, которые косвенно ее опровергают.

Например, после переноса даты вылета в Стамбул и бронирования новых авиабилетов они также были аннулированы, еще до того как группу задержали белорусские силовики (это указывает на то, что никто "вагнеровцев" из Минска отправлять и не собирался изначально). Также данные о том, что их "работодатель" перестал выходить на связь и пропал - чего бы не было, если бы СБУ собиралась выманить их в Киев (пусть даже с переносом даты операции).

Наконец, сам Лукашенко рано утром 24 июля (то есть в тот же день, когда и было совещание в Офисе президента, после которого якобы и пошел слив) говорил о заброске в страну наемников. То есть он уже был в курсе этой операции, хотя очевидно, что его не успели бы утром того же дня предупредить из Киева.

То есть картина складывается в пользу того, что планировалось сначала перессорить Минск и Москву. А потом в благодарность от Лукашенко за информацию - получить россиян по экстрадиции. Именно этим и объясняется оперативная подготовка документов для этой процедуры. И весьма разочарованная реакция Зеленского, когда "вагнеровцев" отдали назад.

Но версия о "зраде на Банковой" уже перешла в политическую плоскость и начала жить своей жизнью. Главной ее проблемой было отсутствие хоть каких-то доказательств. И вот на горизонте замаячила возможность эту проблему решить.

По ком звонит Bellingcat?

В конце декабря журналист организации Bellingcat Христо Грозев сообщил, что снимает фильм о "вагнеровцах".

Анонсировал он это кино, кстати, супруге Дмитрия Гордона, журналистке Алесе Бацман. Что как бы проливает свет на суть "пророчества", которое вчера озвучил Гордон.

В своем комментарии Грозев, по сути, повторил версию о предательстве на Банковой.

"Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и "вагнеровцев" (...) Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выигрыша. Я такого никогда не видел... Если было бы предательство, то это было бы очень-очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. Самое простое объяснение - это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх - я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо", - заявил Грозев.

Первую серию фильма Грозев анонсировал уже на февраль. Но она, как видим, не вышла.

Важно понимать, что Bellingcat - это расследовательская организация, которую многие считают связанной с британскими спецслужбами. Впрочем, журналисты говорят, что находят все свои сенсационные материалы исключительно в открытых источниках.

Как бы то ни было - "звонящий кот" неизменно играет против тех, кто не нравится Британии. И ее интерес к Ермаку и Демченко, которых на Западе давно не любят и пытаются убрать, из этой канвы не выбивается.

В январе Петр Порошенко - один из главных апологетов версии о "зраде"- анонсировал выход фильма о "вагнеровцах" на сервисе Netflix.

В начале марта, когда сроки выпуска фильма уже прошли, разговоры о нем вновь активизировались. Многие СМИ перепубликовали информацию "Зеркала недели" о том, что Офис президента якобы вышел на Ми-6 с просьбой заблокировать выход расследования. Англичане, мол, удивленные таким подходом, слили эту информацию в прессу.

После этого свой прогноз сделал и Дмитрий Гордон.

Правда сегодня утром глава Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что пока вся информация о фильме - слухи, и до официального объявления комментариев не будет. При этом факт, что фильм выйдет, подтвердил. Но, судя по всему, не исключено, что не 15 числа, а в другой день.

"Ходит много слухов о грядущем документальном фильме "Вагнергейт" от Bellingcat, но вы должны слушать только то, что говорят об этом члены команды Bellingcat", - написал Хиггинс и добавил: "Все, что я могу пока сказать - без комментариев".

Чего ждать от фильма?

От фильма Bellingcat ждут подтверждения той версии, что кто-то в Офисе президента сорвал операцию по аресту "вагнеровцев". Например, Андрей Ермак.



Если там будет главной версия об утечке по вине Ермака, то это, конечно, вызовет политический кризис в стране и, возможно, новые акции протеста. И станет началом отчета времени к увольнению главы Офиса президента - вне зависимости от того, насколько версия о его причастности близка к действительности. По крайней мере, к этому Зеленского будут активно склонять.



Также, возможно, удар будет нанесен по Руслану Демченко, которого считают сторонником достижения договоренностей и компромиссов с Россией и по этой причине его уже давно хочет "сбить" партия войны.

Но все зависит от доказательной базы, которая будет представлена в фильме. Если она ограничится словами оппонентов Ермака или неназванными источниками - вполне вероятно, что серьёзного кризиса не будет.

В политическом плане очевидно то, что безотносительно содержания фильма, Петр Порошенко использует его, чтобы качать ситуацию на досрочные выборы Рады. По их итогам он рассчитывает войти в правящую коалицию и стать премьер-министром.

Правда, как отмечает телеграмм-канал "Политика Страны", если он не убедит американцев поддержать идею досрочных выборов, то их вряд ли Порошенко добьется - так как большинству других влиятельных сил в Украине, а также большинству олигархов они пока не нужны.