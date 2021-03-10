В США обнаружили ранее не известное стихотворение поэта Владимира Набокова. Оно посвящено Супермену. Набоков написал его в 1942 году.

Об этом пишет Meduza.

В оригинале стих написан на английском языке, он называется "The Man of Tomorrowʼs Lament" ("Плач человека завтрашнего дня"). Он посвящен героям комиксов DC Comics Супермену и ее возлюбленной Лоис Лейн.

Стихотворение ранее никогда не публиковалось, но известно, что Набоков отправлял рукопись в журнал The New Yorker. На русский язык его перевел режиссер и писатель Михаил Идов.

Плач человека завтрашнего дня

Носить очки - мой долг. Иначе враз

И легкие ее мой суперглаз

Узрит, и печени дрожащий ком

Покажется, как в водорослях сом,

В сени костей. Измученный изгой,

Слоняюсь я по свету, словно мой

Из "Лира" соименник. Весь мой вид -

Носи я хоть трико, хоть тройку-твид -

Мне ненавистен: и могучий торс,

И каждой мышцы корабельный трос,

И синий чубчик. Ключ моей хандры -

Не пропасть, разделившая миры

Фантазии и Факта от и до

(Мне не слетать в "Орлиное гнездо"

И даже по призыву не попасть);

Меня постигла худшая напасть.

Я молод, полон сока, что твой клен,

И, что неудивительно, влюблен.

Но все позывы сердца и души

Стальной рукой не хочешь, а души:

Моя любовь - землетрясенье, смерч,

И брачный час сулит невесте смерть,

Отелю снос, а рядом с ним домам

Как минимум ремонт оконных рам.

А ежели она переживет

Сей взрыв любви? Какой зачнется плод?

Что за младенец ринул бы на свет,

Сбив с ног врача? Он в возрасте двух лет

Сломал бы в доме каждый стул и стол,

А ножкой топнув, рухнул через пол;

Нырял в колодец в три; в четыре-пять

Сигал бы в печь на "я иду искать";

К восьми играл бы в поезда, подняв

Над головой всамделишный состав;

А к девяти бы всех моих врагов

Избавил от оков. И был таков.

Вот почему, где я бы ни летал,

Как высоко, как ни был плащ мой ал,

Погони за карманниками мне

Скучны. Парю в небесной желтизне

Один. Плечистый, но сутулый Кларк,

Из мусорного бака взяв пиджак,

Сминает плащ и прячет в тот же бак.

Год-два спустя: аллея, Централ-Парк,

И статуя моя. И женский вздох:

"Ах, Кларк, как он чудесен!" Да, неплох,

Я бормочу, вздыхая втайне - но

Обычным парнем быть мне не дано.

Напомним, в январе в России выпустили трибьют-альбом к юбилею поэта Мандельштама.

Также мы писали о том, что два года назад в Петербурге умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора.