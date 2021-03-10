В США нашли посвященный Супермену стих Набокова
В США обнаружили ранее не известное стихотворение поэта Владимира Набокова. Оно посвящено Супермену. Набоков написал его в 1942 году.
Об этом пишет Meduza.
В оригинале стих написан на английском языке, он называется "The Man of Tomorrowʼs Lament" ("Плач человека завтрашнего дня"). Он посвящен героям комиксов DC Comics Супермену и ее возлюбленной Лоис Лейн.
Стихотворение ранее никогда не публиковалось, но известно, что Набоков отправлял рукопись в журнал The New Yorker. На русский язык его перевел режиссер и писатель Михаил Идов.
Плач человека завтрашнего дня
Носить очки - мой долг. Иначе враз
И легкие ее мой суперглаз
Узрит, и печени дрожащий ком
Покажется, как в водорослях сом,
В сени костей. Измученный изгой,
Слоняюсь я по свету, словно мой
Из "Лира" соименник. Весь мой вид -
Носи я хоть трико, хоть тройку-твид -
Мне ненавистен: и могучий торс,
И каждой мышцы корабельный трос,
И синий чубчик. Ключ моей хандры -
Не пропасть, разделившая миры
Фантазии и Факта от и до
(Мне не слетать в "Орлиное гнездо"
И даже по призыву не попасть);
Меня постигла худшая напасть.
Я молод, полон сока, что твой клен,
И, что неудивительно, влюблен.
Но все позывы сердца и души
Стальной рукой не хочешь, а души:
Моя любовь - землетрясенье, смерч,
И брачный час сулит невесте смерть,
Отелю снос, а рядом с ним домам
Как минимум ремонт оконных рам.
А ежели она переживет
Сей взрыв любви? Какой зачнется плод?
Что за младенец ринул бы на свет,
Сбив с ног врача? Он в возрасте двух лет
Сломал бы в доме каждый стул и стол,
А ножкой топнув, рухнул через пол;
Нырял в колодец в три; в четыре-пять
Сигал бы в печь на "я иду искать";
К восьми играл бы в поезда, подняв
Над головой всамделишный состав;
А к девяти бы всех моих врагов
Избавил от оков. И был таков.
Вот почему, где я бы ни летал,
Как высоко, как ни был плащ мой ал,
Погони за карманниками мне
Скучны. Парю в небесной желтизне
Один. Плечистый, но сутулый Кларк,
Из мусорного бака взяв пиджак,
Сминает плащ и прячет в тот же бак.
Год-два спустя: аллея, Централ-Парк,
И статуя моя. И женский вздох:
"Ах, Кларк, как он чудесен!" Да, неплох,
Я бормочу, вздыхая втайне - но
Обычным парнем быть мне не дано.
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