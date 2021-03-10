Основатель компании электромобилей Tesla и космической техники SpaceX американский миллиардер Илон Маск всего за сутки увеличил свое состояние на 25 миллиардов долларов благодаря росту акций Tesla на 20%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом оценка состояния Илона Маски выросла на 25 миллиардов долларов за день и достигла 174 млрд долларов. Маск практически догнал самого богатого человека в мире по версии Bloomberg основателя компании Amazon, основателя аэрокосмической компании Blue Origin и владельца The Washington Post Джефа Безоса.

В этот же день первые десять миллиардеров по приросту состояния вместе разбогатели на 54 млрд долларов. Все они относятся к технологической индустрии.

Напомним, 7 января Илон Маск стал богатейшим человеком мира, его состояние превысило 185 миллиардов долларов. Однако затем он переместился на второе место в рейтинге самых богатых людей, а первое занял глава Amazon Джефф Безос.

Также сообщалось, что однажды Илон Маск за неделю разбогател на 11,5 млрд долларов.