В Украине очередной конфликт с Израилем по поводу спорных персонажей прошлого. В частности - главы УПА Романа Шухевича.

В Тернополе решили назвать его именем стадион. После чего посол Израиля потребовал немедленно отменить решение и назвал Шухевича "печально известным гауптманом СС".

Украинский МИД в ответ посоветовал дипломату "работать над укреплением дружбы и оставить разборки историкам".

В сети мнения украинцев разделились. Одни требуют выслать "ватного посла" домой и всячески его хейтят. Другие пишут, что в Тернополе решили увековечить военного преступника, убивавшего евреев в Холокост.

Отметим, что это не первая волна ненависти к послу Израиля в Украине. В январе он назвал Степана Бандеру нацистским коллаборационистом. После чего националисты вышли пикетировать посольство этой страны.

Собрали подробности истории со стадионом Шухевича в Тернополе.

Как в Тернополе переименовали стадион

Мэр Тернополя Сергей Надал (партия "Свобода") недавно предложил переименовать городской стадион на проспекте Степана Бандеры в честь Романа Шухевича.

"Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно-патриотические соревнования "Кубок Шухевича", – пояснил инициативу Надал.

5 марта, в годовщину убийства главнокомандующего УПА, в горсовете Тернополя, который контролируют "свободовцы", единогласно поддержали инициативу мэра. На стадионе, которому присвоили имя героя националистов, пройдет финал Кубка Украины по футболу.

После решения тернопольских депутатов посол Израиля Джоэль Лион потребовал немедленно отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича, которого считают причастным к массовым убийствам евреев на западе Украины.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана СС Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал посол в Twitter 9 марта. И добавил фото Шухевича в немецкой форме (второй слева в переднем ряду).

Пост посла прокомментировал мэр Тернополя Сергей Надал. Он заявил, что Джоель Лион - жертва "советской историографии".

Правда, по сути - участвовал ли Шухевич в Львовском погроме 1941 года - он ничего не сказал. Но вспомнил известную историю, как семья Шухевича укрывала еврейскую девочку. А также перечислил, сколько евреев служили в УПА.

На следующий день украинский МИД отреагировал на заявление израильского посла. Спикер украинского МИД Олег Николенко написал в Twitter, что сохранение национальной памяти - это приоритет государственной политики Украины.

"Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Зато дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот ", - написал он в Twitter.

Посол Израиля не впервые осуждает украинских националистов периода Второй мировой. В январе 2021 он назвал Степана Бандеру сообщником нацистов, после того, как на здании Киевской городской государственной администрации появился баннер с изображением Бандеры.

В декабре 2020 года Джоэль Лион вместе с польским послом выразил мнение, что в Украине до сих пор отмечают исторические события и чествуют фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить.

"Шухевич мог стать Нобелевским лауреатом". Как в сети раскритиковали посла

Порохоботы и националисты осудили заявление израильского посла. Блогер Олег Леусенко назвал посла Израиля "чекистским послом".

"Свободовец" Александр Аронец в ответ написал, что "данного ватного посла уже давно пора отправить домой в Израиль и сделать его персоной нон-грата", чтобы он не вмешивался в украинские дела и не указывать, кто наши герои.

Еще один "свободовец" Андрей Ильенко вспомнил лидера боевой организации Иргун Менахема Бегина, в честь которого названо шоссе в Тель-Авиве и сравнил его с Романом Шухевичем.

"С точки зрения британской администрации Палестины - особо опасный преступник, руководитель жесткого террористической группировки, которая организовала десятки терактов. Даже раз подрывала отель. Убивала солдат британской армии во время Второй мировой войны, в то время, когда эта армия воевала с гитлеровской Германией... Такая сложная биография объясняется просто - Менахем Бегин имел единственную цель в жизни - создание независимого Израиля. И боролся за осуществление этой цели всеми возможными методами. Борьба оказалась успешной - и Бегин стал премьер-министром Израиля. Даже получил Нобелевскую премию мира... Роман Шухевич тоже боролся против всех оккупантов Украины всеми возможными методами. Он тоже имел главную цель своей жизни - создание независимой Украины. Оккупанты и их потомки до сих пор считают "террористом" - написал Ильенко.

О также предположил, что, если бы сложилось по-другому, Шухевич вполне мог стать премьер-министром независимой Украины и Нобелевским лауреатом.

"Но так же как давно шоссе Менахема Бегина в Тель-Авиве, есть и проспект Романа Шухевича в Киеве. И стадион в Тернополе недавно. Потому что есть независимая Украина, за которую боролся и за которую погиб Шухевич. И право каждого народа уважать своих героев" - отреагировал на заявление посла экс-нардеп..

Кроме того, в соцсетях под постом израильского поста поднялась волна хейта. В комментариях пишут, что "ненависть к еврейскому народу растет". Призывают МИД отреагировать и оскорбляют посла, не стесняясь в выражениях.

"Надо было ответить на немецком". Кто поддержал Джоэля Лиона

Прозвучали мнения и в поддержку позиции израильского посла. Нардеп Максим Бужанский предположил, что в столах Тернопольского горсовета завалялись эсесовские штампики.

"Я считаю, что Тернопольский горсовет должен ответить израильском послу на немецком. И приложить к письму какой то штампик эсэсовский, должен же где то в столе заваляться. Стадион, так стадион, в буквальном смысле слова" - написал депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.

Президент Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский напомнил, что глава Совета Яд Вашем ( израильский национальный мемориал истории Холокоста) ранее заявил, что Шухевич военный преступник, который участвовал в убийстве евреев.

"В 2007 году, глава Совета Яд Вашем Томми Лапид заявил, что Роман Шухевич участвовал в убийстве евреев в Холокосте.

"Во время львовского погрома батальон Нахтигаль, одним из командиров которого был Роман Шухевич, участвовал в убийстве 4 тысяч евреев. Подразделение, которым он командовал, совершило широкомасштабные убийства во время войны. Он был военным преступником", - написал Эдуард Долинский.

Участвовал ли Шухевич в Холокосте?

На сайте израильского мемориала "Яд Вашем", который призван увековечить жертв истребления евреев нацистами, говорится о том, что будущий глава УПА участвовал в еврейских погромах.

Сообщение датировано 2007-м годом - как реакция на присвоение Шухевичу звания героя Украины президентом Виктором Ющенко.

"Председатель совета Яд Вашем Иосиф Лапид выразил протест по поводу недавнего награждения президентом Ющенко Романа Шухевича, человека, который был причастен к убийствам евреев во время Холокоста.

"В страшном погроме батальон "Нахтигаль" Украинского легиона участвовал в убийстве 4 000 евреев из Львова в период с 30 июня по 3 июля 1941 года. Украинским командиром батальона в то время был Роман Шухевич, украинский националист. Подразделения, которыми он командовал, якобы борющиеся за независимость Украины, во время войны совершили крупномасштабные убийства. Он был военным преступником", - цитирует сайт "Яд Вашем" своего руководителя.

То, что Роман Шухевич был одним из организаторов и командиров батальона "Нахтигаль" - не спорит и современная украинская историческая наука. Этот батальон был сформирован абвером - немецкой войсковой разведкой - из членов ОУН еще накануне вторжения в СССР.

От немцев "Нахтигалем" командовали Ганс-Альбрехт Герцнер и Теодор Оберлендер. Со стороны ОУН - Роман Шухевич, имевший звание гауптмана, что приравнивается к капитану.

"Нахтигаль" входил в диверсионно-разведывательный полк абвера "Брандербург-800", который был в первых рядах вторжения в Советский Союз (а отдельные его части зашли на территорию СССР еще до 22 июня). То есть это воинское соединение наступало в авангарде немецкой армии. И в ночь перед львовским погромом 30 июня "Нахигаль" уже вступил в город.

Обычно защитники ОУН апеллируют к тому, что в материалах Нюрнбергского процесса нет обвинений против украинских националистических организаций. Поэтому, мол, никаких погромов они не устраивали.

В то же время очевидно, что всю истину о злодеяниях той войны установить до 1946 года - когда проходил суд в Нюрнберге - было невозможно. И эта информация публиковалась уже позже - как Советским Союзом, так и еврейскими исследователями. А также польскими историками.

В частности, в 50-х годах КГБ СССР заявил об участии в еврейских погромах Теодора Оберлендера - одного из командиров "Нахтигаля". Дело имело, видимо, еще и политический окрас: бывший нацист в тот момент занимал пост министра в ФРГ. В ГДР начался заочный суд против Оберлендера, который обвинил его в расстрелах тысяч евреев, поляков, а также издевательствах над советскими военнопленными.

В 1960 году суд признал соратника Шухевича виновным. Что повлекло за собой его отставку в ФРГ - местные социал-демократы собрались расследовать деятельность Оберлендера во время Второй мировой войны. То есть, видимо, судебный процесс повлиял на общественное мнение Западной Германии.

Правда, после того как Германия объединилась, судебный вердикт против Оберлендера был отменен по формальным основаниям: повторного слушания дела не происходило.

Возвращаясь к Шухевичу - обвинения в адрес Оберлендера звучали как раз в тот период, когда он на двоих с будущим создателем УПА командовал батальоном "Нахтигаль". В организации "Яд Вашем" утверждают, что Роман Шухевич также причастен к издевательствам над евреями. В СБУ времен Ющенко эту версию отвергали.

При этом даже безотносительно антисемитских акций - воинский путь Шухевича как минимум первую половину Второй мировой войны проходил в войсках нацистской Германии. После "Нахтигаля" был сформирован 201-й батальон шуцманшафта - вспомогательной полиции, где также служил Роман Шухевич. Он был замом комбата Евгения Побигущего.

201-й батальон с Шухевичем успели по распоряжению немцев повоевать в Белоруссии, уже полностью к тому времени оккупированной немцами. То есть выполнять они могли там только задачи борьбы с партизанами и местным населением. Расформирован батальон был в конце 1942 года - с тех пор Шухевич перешел на нелегальное положение и занимался созданием УПА.

Данные факты из биографии националиста никто не оспаривает. И уже их вполне достаточно, чтобы считать этого исторического персонажа фигурой мягко говоря спорной.

В Польше тоже возмутились

Мэрия города Замостье в Польше после известий о переименовании стадиона заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем.

"С прискорбием констатируем факт, что 5 марта депутат совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича - руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах", - написали на сайте городских властей.

Там уточнили, что убийства происходили на Волыни, Тернопольщине, Галичине и в современной Ивано-Франковской области.

Городские власти Замостья говорят, что вынуждены остановить сотрудничество с Тернополем по ряду проектов. В частности, останавливают финансирование проекта "Совместная история Тернополя и Замостья", на который Польша собиралась выделить почти 70 тысяч евро.