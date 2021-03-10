В Харьковской области на пункте пропуска "Гоптовка" таможенного поста "Щербаковка", что возле границы с Россией, загорелась фура. В результате водитель автомобиля получил ожоги рук и головы. Он находится в больнице.

Об этом со ссылкой на управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области сообщает "Depo.Харков".

По данным спасателей, инцидент произошел вечером во вторник, 9 марта. В 20:25 поступила информация о пожаре в кабине грузового автомобиля Renault Magnum, который стоял на пункте пропуска "Гоптовка" таможенного поста "Щербаковка" Харьковской области.

ГСЧС направили четыре отделения службы спасения на автоцистернах из города Дергачи и Харькова.

"На момент прибытия пожарных было установлено, что огнем полностью охвачена кабина грузовика на площади 4 кв.м. и частично тент прицепа на площади около 3 кв.м. Во время пожара получил ожоги рук и головы водитель автомобиля, мужчина 1960 г.р. Бригадой медиков он был госпитализирован в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в 21:12 (по Киеву) пожар был локализован, а в 21:23 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

При этом пользователи сети сообщали, что горение сопровождалось взрывом

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