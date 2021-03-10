В городе Бердичев Житомирской области женщина ударила своего семейного врача по голове из-за длинной очереди на прием.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Пострадавший медик - 45-летний семейный врач Наталья Маслий. В день инцидента у нее было 52 пациента. В амбулатории, где работает Маслий, двое из четырех медиков больны Covid-19. Поэтому тех, у кого есть подозрение на коронавирус, и тех, у кого нет его симптомов, принимают по очереди.

Пациентка, напавшая на врача, пришла в амбулаторию со своим мужем. У нее были симптомы коронавируса. Из-за длинной очереди, в которой ей пришлось ждать, женщина устроила скандал. Врач пыталась успокоить женщину, но взамен получила удар кулаком по голове. После нападения она попала под капельницу в отделение хирургии. В последствии стало известно, что устроившая драку пациентка работает судьей.

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